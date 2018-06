Bei Bluegrass im Park 2018 im Bürgerpark München-Oberföhring ging wieder die Post ab!

Bluegrass im Park 2018 im Bürgerpark München Oberföhring

Alderlake Grass Bluegrassband

Das Musikfest für die Freunde der Country und Westernmusik zieht Szene und Newcomer gleichermaßen an!

16.6.2018 - Gut gefülltes Haus bei Bluegrass im Park 2018, Veranstalterin Carol Vojacek, Präsidentin von Texas Boys München e.V., einem alteingesessenen Westernverein in München und den Mitorganisatoren von MBGF, Munich Bluegrass Friends e.V., dem gemeinnützigen Verein, der sich um die Förderung der Bluegrass Musik im Raum München und Bayern kümmert, waren jedenfalls begeistert.

Noch mehr begeistert war das Publikum - 7 Bands und Formationen haben Bluegrass vom Feinsten live zum Besten gegeben. Viele Stilrichtungen wurden musikalisch dargeboten, von den Jungen genau so wie von den Senioren. Überhaupt erscheint die Szene um diese Musikrichtung der American Roots Music mittlerweile sehr bunt. Auch hier ist "multikulti" längst eingezogen. Neben den klassischen Bluegrass Hits wurde viel Neues geboten, auch viel Eigenkomponiertes. Sogar eine sogenannte Scratchband ist aufgetreten um die Musiker Grassroots Philosopher Olaf Gläsmer, Matthias Steuber, extra aus Köln angereist und die üblichen Verdächtigen von der Pennyroyal Band Claus Schwaiger und Peter Savee. Die haben es echt krachen lassen!

Doch es gab noch mehr Bluegrass Hifhlights zu hören und sehen:

Alderlake Grass

Liberty String Revival

BlueNa

Baton Rouge

Session Band

und

Dieter Rahner's Bluegrass Stammtisch

Zu den offiziellen musikalischen Darbietungen gab es natürlich viele Gelegenheiten für Musiker Sessions in vielen vorhandenen Räumlichkeiten bis hin zu einem Zelt. Großartiger Abschluß hierzu war eine Massensession, an der alle vorhandenen "willig" Musiker teilnahmen. Im Bürgerpark schallt es heute noch nach, nach den Massensession-Aufrufen von Moderator Bernhard. "The Circle" wurde jedenfalls trotzdem oder gerade deshalb von allen gemeinsam und sehr ergreifend aufgespielt.

Bernhard Schormair, der Präsident von MBGF - Munich Bluegrass Friends e.V., der als Pressemann in bewährter Form die Moderation der Veranstaltung übernommen hat, war ebenfalls zufrieden mit Bluegrass im Park. "Das war eine sehr familiäre Bluegrassveranstaltung mit besten Bands und hat allen Besuchern viel Freude bereitet, so sein Kommentar. Schormair's Dank gilt Carol Vojacek und ihrem Team, das auch rund um die Veranstaltung und in der Küche und im Service "ganze Arbeit" geleistet hat.

Alles in Allem also eine SUPER Veranstaltung! Die Gäste und Zuhörer haben oftmals sogar LAUT "Wahnsinn" geschrien, was durchaus zutreffend war. Die Veranstalterin Carol hat ebenfalls viel Beifall bekommen. Man hofft insgesamt, daß es auch in 2020 wieder ein Bluegrass im Park in Oberföhring im Bürgerpark geben wird.

Bernhard Schormair

Vorstandsvorsitzender von MBGF

http://munich-bluegrass-friends.de

Das MBGF Vereinsziel ist die Pflege, Förderung, Unterstützung und Verbreitung der amerikanischen Bluegrass Musik in München, Umland und Bayern.

Bernhard Schormair, Vorstandsvorsitzender MBGF e.V.

Hier die Filme in einer Playliste:

BluNa mit Moderator Bernhard Schormair

Massensession

Liberty String Revival

http://munich-bluegrass-friends.de/bluegrass-im-park

Eine Wiederholung der in 2012 und 2016 schon sehr erfolgreichen Veranstaltung!

Bluegrass im Park im Bürgerpark Oberföhring bei den Texas Boys München - bei schönem Wetter im Freien, sonst in der Countryhall neben dem Saloon, beste Bands und gute Bewirtung, jede Menge Session Möglichkeiten bis hin zur Massensession!