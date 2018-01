Der Maximus DELUXE ist der Pferdeanhänger für Profis: stylish, chic und multifunktional.

HUMBAUR auf der Partner Pferd 2018

Ausgestellte Modellreihen: Maximus DELUXE, Xanthos, Notos und Balios

Sicherheit und Komfort für Mensch und Tier

Bei Show *Expo* Sport in Leipzig ist HUMBAUR mittendrin

Zum Jahresauftakt heißt es Show, Expo, Sport bei der Partner Pferd in Leipzig. HUMBAUR, einer der größten Spezialisten für Pferdeanhänger in Europa, ist auf diesem Mega-Event für Reitsport und Pferdebegeisterte mittendrin. Vom 18. bis 21. Januar 2018 präsentiert sich der Anhängerprofi aus Gersthofen mit seinen Modellreihen Maximus DELUXE, Xanthos, Notos und Balios in Halle 1 an Stand G 16/I 17. Elegant setzt sich hier das Flagschiff der HUMBAUR-Pferdeanhänger-Flotte in Szene. Der Maximus DELUXE erscheint in Black & White und überzeugt nicht nur durch besonderen Style, sondern vor allem durch unschlagbare Details in puncto Sicherheit und Komfort.

Alle Pferdeanhänger können während der Messe auf Herz und Nieren geprüft werden. Experten aus dem HUMBAUR-Team beraten kompetent und wer sich vorab ein Bild des vielseitigen Angebotes machen möchte, gewinnt unter www.humbaur.com/pferdeanhaengereinen ersten Eindruck, kann sich sein Wunschmodell konfigurieren und in den gewünschten Farben mittels des Farb- und Designkonfigurators bereits ansehen. So fällt die Entscheidung auf der Messe leichter, denn dort winken interessante Messepreise.

Maximus® DELUXE – Luxusliner mit Stil

Unter den Pferdeanhängern glänzt der Maximus® DELUXE durch seine Formensprache und maximale Perfektion. Umfassender Komfort, ein enormes Platz- und Wohlfühlangebot sowie eine bestechende Optik in der bewährten HUMBAUR-Qualität bieten alle erdenklichen Vorzüge. Ausgefeilte technische Details garantieren eine entspannte und sichere Fahrt edler und rassiger Pferde. Der Maximus® ist ein Must-have für alle, die ihre Pferde sicher, komfortabel und standesgemäß transportieren möchten. Das Ausstellungsstück auf der Partner Pferd in Leipzig präsentiert sich in edlem Black-&-White-Design mit auffälliger Beschriftung.

Die Farbpalette ist maximal. Seine progressive Eleganz wird durch die neuen, aerodynamischen GFK-Kotflügel unterstrichen, die der Gesamterscheinung den letzten modischen Kick geben. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für beste Sichtbarkeit in der Nacht und erhöht zusätzlich den Sicherheitsstandard. Leichtmetallfelgen, die in der Serienausstattung angeboten werden, verleihen dem Luxusliner zudem eine besondere Note. Für Westernreiter hat HUMBAUR spezielle Ausstattungsvarianten im Programm.

Glänzende Aussicht mit dem Panoramafenster

Das blendfrei getönte Panoramafenster im vorderen Bereich des Maximus® DELUXE sorgt für optimale Lichtverhältnisse und vermittelt den Pferden Wohlfühlatmosphäre während der Fahrt. Große, ebenfalls dunkel getönte, 5-fach verstellbare seitliche Ausstellfenster ermöglichen den Tieren nicht nur einen Rundumblick, sondern schaffen auch eine individuell regelbare, zugfreie Belüftung. Die dunkle Tönung ist speziell auf die empfindlichen Pferdeaugen abgestimmt und ein weiterer Komfortfaktor. Angepasst auf die Psyche der Pferde, sorgt die blendfreie Innenraumbeleuchtung zusätzlich für Helligkeit ohne dabei grell zu wirken.

Wie das Design, so lässt auch die Ausstattung des Maximus® DELUXE nur wenige Wünsche offen. Die Heckklappe ist mit Trittleistengummi und Seitenstopp versehen und verfügt über einen flachen Auflaufwinkel, so dass der Einstieg bequem und stressfrei erfolgen kann. Der AluBiComp-Boden kann nicht verrotten und ist serienmäßig mit einem 8 mm starken Gummibelag verklebt und versiegelt. Das feuerverzinkte Längsträger-Fahrgestell mit Schraubenfeder-Fahrwerk bietet höchste Stabilität und beste Sicherheit, selbst in schwierigem Gelände. Die Radstoßdämpfer verfügen serienmäßig über eine 100-km/h-Zulassung. Der Schwerpunkt liegt tief und begünstigt ein ruhiges Fahrverhalten.

Optimiert und weiter vergrößert wurde auch die zweiteilige Sattelkammer mit innenliegender Sattelkammertür (Zugang über die große Einstiegstüre bzw. direkt vom Innenraum des Pferdeanhängers), damit alles an Bord seinen Platz findet und gleichzeitig sicher transportiert werden kann. Kein Platz bleibt ungenutzt. Neu ist zudem die Innenleuchte mit Bewegungsmelder, die auch bei nicht angehängtem Fahrzeug funktioniert und als Taschenlampe abnehmbar ist.

Sicherheit und absoluter Komfort für Mensch und Tier zeichnen dieses Spitzenmodell der HUMBAUR Pferdeanhänger-Kollektion aus.

Xanthos® – die robusten Anhänger der Alu-Poly-Klasse

In Leipzig zeigt HUMBAUR auch die Modellreihe Xanthos®. Besondere Eleganz erhalten die Xanthos®-Modelle durch schicke Farbgebung der Polyesterdächer. Gleich drei Modelle werden ausgestellt: Der Xanthos® Spirit 2000 sowie der Xanthos® 2400 setzen sich mit schicker Polyhaube in Black Metallic in Szene, der Xanthos® AERO 2400 kommt mit Polyhaube und Bug elegant in Dark Blue Metallic. Sehr hohe Haltbarkeit und Belastbarkeit kennzeichnen diese Pferdeanhänger aus Alu-Profilen. Geringes Gewicht und hervorragende Handhabung sind dabei handfeste Vorteile. Selbstverständlich ist auch bei diesen Modellen das EquiSpace®-Innenraumkonzept und das EquiDrive®-Fahrwerk serienmäßig. Denn bei Sicherheit und Komfort geht HUMBAUR keinen Kompromiss ein. Die 21 mm starke AluBiComp-Bodenplatte ist unverrottbar und mit einem 8 mm starken Gummibelag ausgerüstet, der eingeklebt und versiegelt ist. Sicherheit für die Pferde bietet auch die flache Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp. Das AERO-Modell verfügt über besondere Vorzüge. Durch den aerodynamischen Bug wird der Luftwiderstand geringer. Es wird dadurch weniger Sprit verbraucht und die Windgeräusche reduzieren sich. Die Sattelkammer bietet bei diesem Modell ca. 20 % mehr Stauraum.

Notos® – für besondere Transportaufgaben

Profiställe schwören auf die robusten Allrounder der Notos®-Serie. Sie sind ebenfalls in der langlebigen und bewährten Alu-Poly-Bauweise gefertigt. In Leipzig präsentiert HUMBAUR die Notos®-Modelle Alu 2700 S und den Notos® Plus 3500. Hier gilt Multifunktionalität in attraktiver Verpackung. In der Serie bietet der Notos die mannshohe Einstiegstür mit einem in der Tür integrierten, getönten und fünffach verstellbaren Ausstellfenster sowie der Dreipunktverriegelung. Auf dem massiven, unverrottbaren AluBiComp-Boden ist ein 8 mm starker Gummiboden verklebt und die Aluminium-Heckklappe ist mit einem hochwertigen Trittleistengummi mit Seitenstopps belegt. Natürlich zählen das Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung sowie das EquiSpace®-Raumkonzept zur serienmäßigen Grundausstattung. Besondere Highlights aus dem Zubehörbereich sind beim ausgestellten Messemodell das EquiDrive®-Fahrwerk mit 2700 kg zulässigem Gesamtgewicht und selbstnachstellender Bremse sowie die mit einer separaten Tür zugängliche, große Sattelkammer mit ausziehbaren Sattelhaltern. Für das zusätzliche Wohlbefinden der Pferde im Stand sorgt das über der Sattelkammer befindliche Fenster, das komplett aufgestellt werden kann und zu einem günstigen Preis als Zubehör erhältlich ist. Die optional lieferbare, komfortable Mittelpfostentrennwand garantiert die einfache Be- und Entladung der Pferde durch die zur Seite schwenkbaren Flügel. Neben dem günstigen Verkaufspreis bei guter Grundausstattung lässt auch die Optik keine Wünsche offen: elegantes Alu-Design mit einer geschmackvollen Polyhaube.

Balios® – Qualität zum besten Preis

Mit einem Balios® Spirit 2000 und dem Balios® AERO 2400, dessen Poly-Bug in Black Metallic gehalten ist, präsentiert HUMBAUR zwei Pferdeanhänger, die im täglichen Einsatz alle wichtigen Vorzüge in sich vereinen. Das EquiSpace®-Innenraumkonzept bietet maximale Bewegungsfreiheit besonders im Kopfbereich, beachtet aber alle wichtigen Sicherheitsrichtlinien. Die Pferde haben bequem Platz und können so stressfrei transportiert werden. Dafür sorgt auch das EquiDrive®-Fahrwerk. Es garantiert eine ruhige Fahrt und höchste Stabilität auch wenn das Gelände einmal problematischer ist. Der AERO-Bug des Balios® AERO gibt dem Anhänger nicht nur ein unverwechselbares schnittiges Gesicht, sondern senkt deutlich den Spritverbrauch und schafft in der integrierten Sattelkammer bis zu 20% mehr Stauraum.

30 HUMBAUR-PLUS-Punkte auf einen Blick

Für alle, die die HUMBAUR PLUS-Punkte studieren möchten, gibt es ein eigenes Infoblatt. Prägnant werden hier die 30 wichtigsten Topics der HUMBAUR-Pferdeanhänger-Kollektion aufgezeigt. Wer sich vorab ein Bild des vielseitigen Angebotes machen will, gewinnt unter "humbaur" einen ersten Eindruck, kann sich sein Wunschmodell konfigurieren und in den gewünschten Farben mittels des Farbkonfigurators ansehen.