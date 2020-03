Beitrag des "Weltumreiters" gegen den Quarantänefrust

Kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes.

In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen,

5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich durchweg um jugendfreie Texte handelt, die meinen veröffentlichten Buchtiteln entnommen sind: hier als Autorenlesungen.

Zunächst soll es ein Abenteuer aus meiner Jugendzeit sein:

Diesmal nicht aus dem Wanderreiterbereich, aber dennoch auch für Pferdeleute interessant:

"Eine Landratte möchte Seemann werden"

-der Abenteuerhunger führt ihn beinah ins nasse Grab-