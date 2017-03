BEMER auf der EQUITANA 2017 - Vorstellung Veterinary Line speziell für Pferde.

BEMER auf der EQUITANA 2017

Vom 18. bis 26. März findet in Essen nach gewohnter einjähriger Pause die weltgrößte Messe für Pferdesport statt. Die BEMER Int. AG ist das erste Mal mit an Bord und informiert in Halle 10/11 Stand E34 über ihre neue Veterinary Line speziell für Pferde.

Die BEMER Veterinary Line am Tier. Foto: BEMER

Alle zwei Jahre treffen auf dem Messegelände in Essen in 17 Hallen, erstreckt über 90.000m2 über 200.000 Pferdesportbegeisterte zusammen, um sich über Neuerungen und innovative Produkte in den Bereichen Pferdetransport, Stallbau, Reitsportzubehör, Turniersport und Futter, Pflege sowie Medizin zu informieren.

Letztere Kategorie bedient erstmals auch BEMER und präsentiert sich über den kompletten Messezeitraum hinweg mit der Veterinary Produktlinie speziell für Pferde vor Ort für alle Messebesucher wie Verterinäre, Stallbesitzer sowie Turnier- und Freizeitreiter.

Die BEMER Veterinary Line. Foto: BEMER

Neben dem eingefleischten Messeteam und verschiedenen BEMER Partnern wird die BEMER Referenzärztin Dr. med. vet. Astrid Schöning vor Ort sein und als Expertin Rede und Antwort stehen. Außerdem hält Frau Schöning im Rahmen der Messe einen Fachvortrag rund um die Veterinary Line und wie sie die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Pferdes maßgeblich steigert.

BEMER lädt hierzu

am Samstag, den 25.3.

herzlich in den Congress Center Süd, Raum S+T

von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr ein (Vorabanmeldung erwünscht).

Auch BEMER President of the Board Pit Gleim Jr. ist guter Dinge und sieht die Euqitana als Chance für die Verbreitung und Bekanntmachung der neuen Veterinary Line in den Kreisen der Pferdeenthusiasten: „Wir freuen uns sehr, dass wir auf der weltweit größten Pferdemesse Interessenten unseren BEMER Vet. vorstellen können und den Pferdesportinteressierten in puncto Gesundheit für Pferd und Reiter zur Verfügung stehen."

Die BEMER Veterinary Line am Tier. Foto: BEMER

Die BEMER Veterinary Line als innovatives Therapiekonzept für das empfindsame Wesen Pferd basiert auf der patentierten und bewährten Physikalischen Gefäßtherapie BEMER® und verbessert den Durchblutungsfluss in den kleinsten Gefäßen der Pferde.

Dadurch werden körpereigene Regenerationsprozesse angekurbelt und eine effizientere Genesung gewährleistet. Die bisherige Resonanz ist durchwegs positiv, einige Spitzenreiter wie Paul Schockemöhle oder Dressurreiter Hendrik Lochthowe sind bereits begeisterte Anwender.

Das Unternehmen BEMER

Die BEMER Int. AG mit Sitz in Triesen in Liechtenstein ist ein internationales Unternehmen der Gesundheitsbranche. BEMER ist ein technologisch führender Hersteller im Bereich der Physikalischen Gefäßtherapie. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind die Behandlungsoptionen für kleinste Blutgefäße. BEMER arbeitet u.a. auch mit aktiven und ehemaligen Spitzensportlern wie Marc Girardelli, Axel Schulz oder Charly Steeb zusammen. Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® ist mehrfach patentiert.

BEMER Int. AG