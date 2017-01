BEMER - mit physikalischer Gefäßtherapie Menschen eine Zukunft zu schaffen!

Bilder: Katja Hofmann, Michael Wéyand

„Wir haben das Geschäft aufgebaut, um für viele Menschen eine sichere Zukunft zu schaffen!“





Erfahrungen – Neuigkeiten – Visionen. Bei der BEMER Convention 2017 kamen 1.500 Geschäftspartner und Interessierte zusammen, um gemeinsam ins neue Vertriebsjahr zu starten. Erstmals trafen sich Besucher und Manager auch auf dem BEMER Marktplatz.

Pünktlich um 9.30 Uhr am Samstagmorgen öffneten sich im Berliner Estrel Hotel die Vorhänge zum großen Plenarsaal. Hunderte Besucher strömten in die Halle – wissbegierig und voller Neugierde darauf, was sie erwarten wird. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ hatte die BEMER Int. AG zu der Jahresauftaktveranstaltung geladen. 1.500 Geschäftspartner und Interessierte waren der Einladung gefolgt. Karsten Stanberger, der Moderator, eröffnete unter tosendem Applaus mit einigen Worten an die Geschäftspartner: „Das ist der größte Jahresauftakt in der Geschichte von BEMER – einzig und allein durch eure Arbeit.“

Dr. Ralph Burger, Arzt und BEMER Referenzmediziner äußerte sich zu den medizinischen Grundlagen der Physikalischen Gefäßtherapie: „Es werden täglich Herzkreislauferkrankungen und Diabetes diagnostiziert. 80% der Patienten, die jeden Tag zum Hausarzt gehen, können von der BEMER Therapie profitieren.“ Anschließend gehörte Pit Gleim, President of the Board, und den BEMER Sportbotschaftern die ungeteilte Aufmerksamkeit. Neben Marc Girardelli, Axel Schulz und Charly Steeb waren außerdem die Paracyclerin Denise Schindler und Alexander Durban von PST Paul Schockemöhle Marketing nach Berlin gekommen. „Die Sportbotschafter sind mittlerweile eine tragende Säule bei uns. Überall wo wir hinkommen, wird über die Sportler gesprochen“, so Gleim.

2016 holte Denise Schindler in Rio Bronze im Straßenrennen und Silber im Zeitfahren. Immer mit im Gepäck: der BEMER. „Ich hatte in Rio die Matte und den Spot dabei. In London hatte ich noch keinen BEMER, damals war mein Stumpf dauerhaft entzündet. In Rio hat mir der BEMER ungemein bei der Regeneration geholfen.“ Charly Steeb zeigte sich von der Teilnehmerzahl beeindruckt: „Vor so vielen Menschen habe ich lange nicht gesprochen oder Tennis gespielt.“ Er selbst nutzt den BEMER seit zwei Jahren zur Regeneration. „Damit geht es einfach viel schneller.“ Axel Schulz berichtete, er habe während seiner Karriere als Schwergewichtsboxer „viel vor den Kopf gekriegt“. „Ich habe seitdem wahnsinnig viele Beschwerden – unter anderem am Knie und am Rücken. Durch den BEMER ist das alles besser geworden. Wenn man ihn eine Weile nutzt ist er nicht mehr wegzudenken.“



Marc Girardelli, der als erster im Team der Sportbotschafter gestartet war, hatte über Jahre Beschwerden und war auf Medikamente angewiesen. „Seit ich bei BEMER bin, fühle ich mich schon fast wie die Pferde bei Schockemöhle“, witzelte er. Alexander Durban berichtete daraufhin von der Zusammenarbeit bei der DKB-Riders Tour: „Die DKBRiders Tour geht dieses Jahr in die 17. Runde und ist auf sechs internationalen Turnieren deutschlandweit vertreten. Die Produkte kommen sehr gut an, der Reitsportbereich ist ideal für BEMER.“ Auch die ersten Geräte der neuen BEMER VETERINARY LINE sind auf dem Hof Schockemöhle im Einsatz: „Wir sind seit Dezember im Feldversuch. Von den Reitern und Pflegern haben wir bisher nur Positives gehört. Der Akku hält lange, das Gerät ist robust und die Pferde entspannen unglaublich schnell.“

Peter Kaiser, CMO der BEMER Int. AG und Pit Gleim richteten den Fokus im Anschluss auf die Neuerungen im Marketing und die Internationalisierung. „Wir wollen familiär, aber international agieren. Das Wichtigste sind dabei die Geschäftspartner, ohne die hätten wir nicht einmal ein Produkt“, so Peter Kaiser. Pit Gleim ergänzte: „Wir sind in einer Aufbruchsstimmung, die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Wir haben alle Voraussetzungen geschaffen um aus dem ‚Familienunternehmen’ BEMER, den Konzern BEMER zu machen. 2017 wird unser Jahr.“

Wertvolle Worte fanden auch Peter Gleim sen., Chairmen of the Board, und Dr. med. Rainer Klopp. Peter Gleim sen.: „BEMER begeistert, ist herzlich und menschlich. Da steckt noch unglaublich viel Potenzial drinnen. Wir haben das Geschäft aufgebaut, um für viele Menschen eine sichere Zukunft zu schaffen!“ Dr. Klopp berichtete in seinem medizinischen Vortrag über die aktuellen Forschungsergebnisse und neuesten Publikationen auf dem Gebiet der Physikalischen Gefäßtherapie: „Wir sind noch lange nicht am Ende, 2017 wird ein großartiges Jahr.“

Am Nachmittag kamen auf dem BEMER Marktplatz an 18 Ständen Manager und Geschäftspartner zum Diskutieren, Austauschen und Informieren zusammen. Neben den einzelnen Ländervertretungen waren der BEMER Vet, der BEMER Finanzierungspartner, ein neues modulares Messekonzept für Geschäftspartner, die BEMER Akademie und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit einem Marktstand vertreten. Zum Abschluss des Tages stürmte Chris Riedel mit seinem Family & Friends





Chor die Bühne und verzauberte die 1.500 Zuschauer mit einem Konzert der Extraklasse. Der Chor spendet alle Auftrittsgelder an einen guten Zweck, so auch die Spende der BEMER Hilft Stiftung über 10.000 Euro. Auch die BEMER Organisationsdirektoren Barbara Ramm, Michael Dietze, Tino Göbel und CMO Peter Kaiser legten noch einmal 2.500 Euro obendrauf, sodass ein Endbetrag von 12.500 Euro für den guten Zweck zusammenkam.

Das Unternehmen BEMER

Die BEMER Int. AG mit Sitz in Triesen in Liechtenstein ist ein internationales Unternehmen der Gesundheitsbranche. BEMER ist ein technologisch führender Hersteller im Bereich der Physikalischen Gefäßtherapie. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind die Behandlungsoptionen für kleinste Blutgefäße. BEMER arbeitet u.a. auch mit aktiven und ehemaligen Spitzensportlern wie Marc Girardelli, Axel Schulz oder Charly Steeb zusammen. Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® ist mehrfach patentiert.

