BENDURA BANK SNOW POLO WORLD CUP, Kitzbühel verschoben!

Kitzbühel (01/12/2021) – Schweren Herzens und mit Bedauern haben wir beschlossen, das 20-jährige Jubiläum des BENDURA BANK SNOW POLO WORLD CUP, Kitzbühel, zu verschieben.



Angesichts der aktuellen und sich ständig ändernden Reiseverbote und Beschränkungen ist eine erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung schlichtweg nicht möglich. Diese Einschränkungen und die Ungewissheit machen es unseren Sponsoren, Kunden, Gästen und Spielern sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, an diesem internationalen Weltklasse-Event teilzunehmen. In vollem Bewusstsein dieser Situation haben wir uns gemeinsam mit unserem Titelsponsor BENDURA BANK und unserem Partner Kitzbühel Tourismus zu diesem Schritt entschlossen.



Wir freuen uns, alle vom 12. - 15. Januar 2023 wieder in Kitzbühel begrüßen zu dürfen!



______________________________





Kitzbühel (01/12/2021) – It is with heavy hearts and regrets that we have decided to postpone the 20th anniversary of the BENDURA BANK SNOW POLO WORLD CUP, Kitzbühel.



Given the current and constantly changing travel bans and restrictions, it is simply not possible to successfully execute this event. These limitations and its uncertainty make it very difficult, if not impossible for our sponsors, clients, guests and players to attend this international World Class Event. It is with full awareness of this situation that we have made the decision, together with our title sponsor BENDURA BANK and our partner Kitzbühel Tourism to take this step.



We look forward to welcoming everyone back to Kitzbühel from January 12th - 15th, 2023!

Lifestyle Companies, LLC

Christina Schockemöhle