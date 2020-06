Bereitstellung aller Audiobooks des "Weltumreiters" durch Bookwire

Freigabe meiner Hörbücher!

Nun ist es soweit: Fünf Titel aus meiner Feder sind an 'Bookwire' ausgeliefert und von diesem Verteiler an alle Audiobook-Vertreiber weitergeleitet worden.

Wer also Interesse an diesen ungekürzten Autorenlesungen hat, kann sie unter Nennung des Titels und des Autoren (Manfred S. Schulze), in digitaler Form zum downloaden bestellen, bei:

7Digital, Apple Books (Audiobook), Apple Music, Audiamo, Audible, Audioteka, Bookbeat, Ceebo, Claromusica, Claudio, Deezer, DiViBib, DNB, Google Play Audio, Google Play Music, Hoebu.de, Legimi, Napster, Overdrive Audio, Qobuz, Spotify, Storytel, Tidal, Tolino (Audiobook), YouTube Music

Wer folgende Titel aber lieber auf CD oder USB-Stick haben möchte, bekommt sie nur beim Autor : am besten per Email an: manfred@weltumreiter.de:

"Mit zwei Pferden um die Welt": 20,5 Stunden Laufzeit Download-Preis: 9,95 €, oder USB-Stick/5xCD: 24,00€ zzgl. Versandkosten: 2,50 € inn. D "Dschingis Khans Tochter - Erinnerungen eines Abenteurers": 7,1 Stunden Download-Preis: 9,95 €, oder USB-Stick/2xCD: 21,50 € zzgl. Versandkosten 2,50 € inn. D "Die Botschaft des alten Schamanen": 20,5 Stunden Laufzeit Download-Preis: 9,95 € oder USB-Stick/5xCD: 24,00 € zzgl. Versandkosten 2,50 € inn. D "Eine Landratte möchte Seemann werden": 8,5 Stunden Laufzeit Download-Preis: 9,95 € oder USB-Stick/2xCD: 21,50 € zzgl. Versandkosten 2,50 € inn. D "Seemannsgarn - Hein Buddelkieks unglaubliches Abenteuer": 7,3 Stunden Download-Preis: 9,95 € oder USB-Stick/2xCD: 21,50 € zzgl. Versandkosten 2,50 € inn. D

Natürlich gibt es alle Titel auch in Leseform als Ebook oder Taschenbuch bei Amazon, oder in dekorativer hardcover-Bindung beim Autor: manfred@weltumreiter.de