Bericht 1. Pressekonferenz Titanen der Rennbahn 2019 in Brück

Einladung zur ersten Pressekonferenz 2019

Titanen der Rennbahn 2019 - "Wilder Westen"

In 18 Jahren hat sich ein sportliches Wettkampf-Wochenende zum einmaligen kulturellen Event entwickelt, das inzwischen ein Erlebnis für die ganze Familie ist. Die Idee -dem Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück e. V. entsprungen- ist mit "Titanen der Rennbahn" einmalig in Europa. Jährlich unter einem individuellen Motto geht es hier längst nicht mehr nur ums Kräftemessen, denn musikalisch, kulinarisch und in punkto Unterhaltung widmet sich das Titanen-Event immer wieder einem anderen Thema. In diesem Jahr kehren wir geschichtlich in die Zeit zurück, in der das Pferd zum unersetzlichen Begleiter des Menschen wurde. Kein anderes Wesen hat das Überleben und Vorankommen des Menschen je so gesichert, wie das Pferd mit seinen hervorragenden Eigenschaften.

Bis heute ist es Symbol für Treue, Stärke und Freiheit. Und tatsächlich führen die Spuren von Amerika über den Atlantik, bis nach Brück. Ein Anlass dafür, im kommenden Juni Country-Flair und den Wilden Westen in die Arena zu holen.

Wir heißen Sie herzlich willkommen zum

Pressefrühstück der Titanen 2019

am Freitag, dem 22. Februar 2019, um 11 Uhr, im Richterturm (Lindenstraße Titanen-Arena)

Die erste Pressekonferenz soll Ihnen und Euch die Möglichkeit bieten, einen Vorgeschmack auf das diesjährige Titanen-Event zu erhalten. Das Organisations-team um Burkhard und Thomas Haseloff steht wie gewohnt wieder gern für Fragen zur Verfügung. Bei einem Imbiss wird sicher auch verraten, welche musikalischen Highlights und Überraschungen in diesem Jahr auf uns warten.

Im Anschluss, ab zirka 13:00 Uhr treffen sich die Aktiven zur Besprechung.

Wir freuen uns auf Ihren/Euren Besuch und bitten um eine kurze Anmeldung zum Pressefrühstück.