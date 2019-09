Berlins größte Kinderreitschule lädt ein zu Reitvorführungen und Spiel und Spaß - Großes Sommerfest beim KJRFV Zehlendorf e.V.

Großes Sommerfest beim KJRFV Zehlendorf e.V. am 21.09.2019: Berlins größte Kinderreitschule lädt ein zu Reitvorführungen und Spiel und Spaß



Berlin- Zehlendorf, 10.09.19 – Am Samstag, den 21. September 2019, lädt der Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf e.V. (KJRFV) wieder alle großen und kleine Pferdefreunde zu seinem Sommer-Vereinsfest ein.



Besucherinnen und Besucher erwarten von 13 bis 17 Uhr ein buntes Show-Programm und Mitmach-Aktionen auf dem großen Reitgelände am Königsweg neben der FU-Tierklinik in Düppel. Dort zeigen die Kinder und Jugendlichen des KJRFV ab 14 Uhr ihre Reitkünste mit selbst einstudierten Reitvorführungen in bunten Kostümen.

Zum Mitmachen laden Bastelstationen und ein Geschicklichkeitsparcours ein. Zur Stärkung gibt es bunte Leckereien. Gerne kann eigenes Geschirr mitgebracht werden, damit bei Speis und Trank möglichst wenig Müll erzeugt wird.



Mehr Infos: www.kinderreitschule-berlin.de



KJRFV Zehlendorf e.V. Der Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf e.V. praktiziert mit seinen rund 400 Vereinsmitgliedern und über 100 Ponys und Pferden das selbstverständliche Miteinander von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung und kooperiert dazu mit verschiedenen Einrichtungen in Berlin und Brandenburg. Moderate Mitgliedsbeiträge und die gute Anbindung an den ÖPNV ermöglichen Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten den Zugang zum Reiten. Auszeichnungen, u.a. 2014 & 2013 Preisträger beim „Zukunftspreis des Berliner Sports“ im Bereich Inklusion; 2012: Gütesiegel „Vorbildlicher Verein“ als erster Verein in Deutschland durch die Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), 2009: 1. Platz "Innovationspreis des Berliner Sports“ für die "Integration von Kindern und Jugendlichen aller sozialen Schichten mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung im Reitsport" und Preisträger des Bündnisses „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ (2008), 2008: Goldener Stern des Sports als 4.-bester Verein Deutschlands.

Barbara Kunkel

Pressesprecherin KJRFV Zehlendorf e.V.