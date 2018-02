Bernd Hackl: Staffel Pferdeprofis“ zurück + LIVE-Tour 2018 „Aufbruchstimmung“

Bernd Hackl LIVE-Tour 2018 „Aufbruchstimmung“

Seit dem ersten Februarwochenende stehen die Samstagabende wieder ganz im Zeichen der schwierigen Pferde und deren oft ratlosen Besitzern.

Die brandneue Staffel des Erfolgsformates “Die Pferdeprofis“ ist zurück.

Auch in den neuen Folgen wird Bernd Hackl als einer der VOX-Pferdeprofi mit Tipps, Tricks und Fachwissen den Pferden und deren Besitzern zur Seite stehen.

Wer den beliebten Pferdeexperten auch einmal persönlich erleben möchte, hat auch in diesem Jahr die Gelegenheit dazu. Ab April startet Bernd Hackl mit seiner LIVE-Tour „Aufbruchstimmung“ in 9 Orten in Deutschland und Österreich.

Im Rahmen dieser ganztägigen Veranstaltung zeigt Hackl seine Arbeit mit Jung- und Problempferden. Neu bei dieser Tour ist, dass Hackl zwischen den Trainingseinheiten in einer Art Comedyprogramm, frei nach dem Motto „Aufbruchstimmung“ so manches Pferdeklischee mit einem zwinkernden Auge hinterfragen wird.

In jeder dieser beliebten LIVE-Shows arbeitet der Pferdetrainer mit den Pferden und deren Besitzern, der Clou an dem Ganzen ist, Hackl kennt weder Mensch, noch Tier im Vorfeld.

Bei jeder Veranstaltung stellt er sich den unterschiedlichen Problemen von Ross und Reiter und gibt wertvolle Tipps zu Umgangs- und Trainingsformen, die für das jeweilige Pferd nötig sind.

Mit diesen Lösungsansätzen soll die Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd gefördert und ein gegenseitiges Verständnis und Vertrauen geschaffen werden.

„Das Pferd ist ein Fluchttier. Sicher, jeder kennt diesen Satz, doch wie sieht der praktische Umgang damit aus? Vor allem wenn das besagte Pferd auch noch ein gravierendes Problem entwickelt hat. Viele Missverständnisse pflastern deshalb oftmals den gemeinsamen Weg“, so Hackl „Mein Ziel ist es, den Pferdebesitzern mit viel Spaß und Leichtigkeit Wege zu zeigen, wie sie den individuellen Draht zu ihrem Vierbeiner finden.

Die Ziele meines Trainings sind die Stärken des Pferdes zu fördern und die Schwächen auszugleichen, unabhängig davon, ob es sich um ein Jung-, Freizeit- oder Turnierpferd handelt“.

Bernd Hackl war einer der ersten Pferdetrainer in Deutschland, der sich voll und ganz dem Horsemanship verschrieben hat – am Boden und im Sattel. Horsemanship bedeutet wörtlich übersetzt „Pferde-Menschen-Kunst“, oder wie Bernd es übersetzt „Pferd-Mann-Schiff“, also beide in einem Boot. Es ist eigentlich die Übersetzung für den fairen Umgang zwischen Mensch und Pferd und beschreibt eine innere Haltung dem Pferd gegenüber. Nämlich der pferdefreundliche, respektvolle und kenntnisreiche Umgang mit dem Pferd. Es geht um gegenseitiges Vertrauen und Respekt.

Auch das Publikum hat an dem Tag die Möglichkeit Fragen zu stellen und individuelle Anliegen zu besprechen.

Noch eine gute Nachricht – wer sich das alles nicht entgehen lassen möchte, hat jetzt noch die Gelegenheit sich einen Platz zu sichern - Zuschauertickets gibt es online und ggf. auch an der Tageskasse.

Viele Grüße

Melanie Ebert

vom Bernd Hackl Team

Tickets und Termine:

www.berndhackl.de/good-times/bernd-hackl-pferdetraining-live-erleben/

Pferdetrainer Bernd Hackl ON TOUR...