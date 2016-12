Bischof Nikolaus beim Reitverein Thierhaupten

Foto: Hildegard Steiner

Leuchtende Augen gab es bei den Kindern des Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V., als Bischof Nikolaus am Samstag in der Reithalle der Reitanlage Meir in Thierhaupten einen Besuch abstattete. Natürlich hatte er für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei. Das Gedichtchen wollte vor Aufregung nicht klappen aber ein paar Liedchen wurde von der Kinderschar gesungen. Auf dem Rücken der Pony‘s Flippi und Scarlett hatten die Kinder zuvor am Nachmittag viel Freude.

Meitingen(hils)

Hildegard Steiner