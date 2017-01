BlogpferdTV - Videos für junge Leute mit HandyTV, Vlog's, Haul's, Making of's, FAM's, DIY's Unboxing's + Co.

BlogpferdTV

der TV Kanal zum Pferdeblog BLOGPFERD

- Videos für junge Leute mit HandyTV, Vlog's, Haul's, Making of's, FAM's, DIY's Unboxing's -

Das ist das neue, junge Fernsehformat von HUFGEFLÜSTER TV von jungen Menschen für junge Menschen. Hier zeigen wir neue Filme von jungen Filmern, jugendlichen Bloggern und jungen Videoproduzenten, die am liebsten mit ihrem Smartphone coole Videos produzieren. Das ist eine andere Art Filme zu machen zu zeigen, wie man das im "normalen" Fernsehen gewohnt ist. Junge Leute präsentieren sich vor der Kamera anders, als das die etwas älteren tun würden. Hier wird viel mehr preisgegeben, als wie in anderen Fernsehformaten. Junge Leute haben viel weniger Scheu vor und mit der Kamera, als altermässig Fortgeschrittene. Wir sehen die Zielgruppe so zwischen 16 und an die 30 Jahre. Vielfach werden ganze Tagesläufe filmisch verarbeitet und dargestellt. Reitstall und Produktpräsentionen sind genau so im Angebot wie Tipps und Tricks, in unserem Fall meist aus dem Pferdebereich. Natürlich gibt es auch viele Videos von interessanten Pferde Veranstaltung oder auch Pferdemessen. Hier sind besonders die Challenges der YouTube Stars angesagt.

Überhaupt ist auf diesem Sektor YouTube und der Star zum jeweiligen Kanal der große Hype. Am besten ist, einfach mal reinsehen und sich von der neuen Art Fernsehen beigeistern und mitreißen zu lassen. Wer das auf diesem Kanal öfter macht, kann schnell eine Art davon Virus bekommen, wenn man dann selbst anfängt, immer wieder auf die neuesten Filmfolgen zu warten um ja nicht zu verseumen.

Unterhalb erklären wir für die "älteren" Unwissenden" noch die Fachbegriffe für die einzelnen Videoarten.

Und hier geht es direkt zum coolen, neuen Fernsehprogramm für Junge und Junggebliebene:

Hier die Fachbegriffe für die einzelnen Videoarten, wie versprochen:

HandyTV - mit dem Smartphone gedrehte Videos,

Haul - Video Präsentationen von Privatpersonen auf Videoportalen, z. B. mit Produkttest o.ä.,

Vlog - Videos aus Videoblog's die extra für Blog's produziert wurden,

Making of - Wissen aus dem Hintergrund, besondere Infos, Erklärungen, Blick hinter die Kulisse,

FAM - (Family) Videos aus dem täglichen Leben der Hauptdarsteller, Tagesabläufe oder Ausflüge, Tagebücher per Film,

DIY - Do It Yourself - Videos mit Bastelanleitung, verfilmte Bedienungsanleitungen, Tipps und Tricks,

Unboxing - das Auspacken von Päckchen, Paketen mit Produkten und andere Überraschungen per Kiste,

Challenge - besonder Aufgaben für Teilnehmer auf Messen und anderen Veranstaltungen, Themen Wettläufe o.ä.

HUFGEFLÜSTERTV hat sich mit seinem Fernsehprogramm Blogpferd TV voll auf die junge Generation eingestellt. Hier werden viele Filme einfach "nur" mit dem Handy gedreht. Erst die Smartphones mit ihren immer besser werdenden Filmfunktionen und das zu immer günstigeren Preisen haben dies ermöglicht. Nun tauchen die ersten Reportagen sogar im "großen" Fernsehen auf, die nur mit dem Handy gedreht wurden. Smartpohnes werden als Filmaparat bald überall salonfähig sein. Es kommt also eine neue Zeit auf die Filmemacher und auf die Zuschauer zu - und - HUFGEFLÜSTER ist wieder einmal ganz vorne mit dabei!

Hufflüsterer Bernhard