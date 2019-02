Bluegrassband THE PURPLE HULLS aus Texas feiert Riesen Erfolg in München Zamdorf!

Die Bluegrass Band

THE PURPLE HULLS

aus Texas

feiert Riesen Erfolg

in München Zamdorf im

Gasthaus Bernds Bienenstock

The Purple Hulls im Einsatz in Bernds Bienenstock...

Bluegrass boomt in Bayern und ganz Deutschland!

Immer mehr Menschen interessieren sich für diese traditionelle, amerikanische, handgemachte Musik. So jetzt auch wieder in München. Volles Haus hieß es in Bernds Bienenstock, als The Purple Hulls in München Zamdorf aufgetreten sind. Das Lokal Bernds Bienenstock von Wirt Bernd Jung war jedenfalls bestens besucht von Musikfan's und Pferdefreunden. Kein einziger Mensch wäre noch hinein gegangen, aber es mußte glücklicherweise auch niemand wegen Überfüllung abgewiesen werden.

Die charmanten Ladies von The Purple Hulls waren also ein echter musikalischer Leckerbissen für die Bluegrass Szene. Und natürlich auch deshalb, weil doch die Musiker und Musikerinnen aus Amerika ja für alle echten Bluegrasser aus Good Old Germany die großen Vorbilder sind.

So war es kein Wunder, das die Purples ihr Publikum sofort in Bann gezogen haben. Aufgetischt wurde von den Ladies live beste Musik aus Amerika, ein sehr traditionelles Programm, ein paar Eigenkompositionen, aber alles im wahrsten Sinne strictly Bluegrass. Natürlich durfte dabei "Duelling Banjo" genau so wenig fehlen wie der Klassiker schlechthin, der Foggy Mountain Breakdown. Die Instrumente der Mädels wurde dabei voll ausgereizt mit einer wahnsinnigen Virtuosität. Das Publikum konnte sich dabei kaum noch ruhig auf den Plätzen halten. Auch der Gesang war vom Feinsten, sowohl stimmlich als auch soundmässig. Und natürlich war diese tolle Musik mit bestem amerikanischen Slang unterlegt, so wie wir Deutsche das eben selber nicht hinkriegen können. Das geht eben nur mit echten Muttersprachlern. Wobei gerade die Moderation zwischen den Musikstücken von den beiden Musikerinnen gleichfalls perfekt war. Das Publikum konnte so vieles erfahren aus dem schönen Texas und aus dem spannenden Leben der musikalischen Farmers Daugters, die aber eher wie perfekt gestylte Models auftreten. Die identischen Zwillinge Katy Lou und Penny Lea Clark von The Purple Hulls waren also in jeder Hinsicht hörenswert.

Die Zuhören waren jedenfalls echt voll begeistert! Beifall gab es jede Menge und ebenso viele, für die Szene typische, Zwischenrufe und Begeisterungs-Äußerungen.

Auch Bernhard Schormair, der Präsident von Munich Bluegrass Friends e.V. war 1. voll in seinem Element und 2. ebenso voll begeistert. Er hat Katy und Penny spontan und voller Stolz zu Ehrenmitgliedern von MBGF ernannt. Die haben sich wirklich gefreut und spantan zugestimmt.

The Purple Hulls haben zur Belohnung noch einen "Hut", also einen Maßkrug durch Claus kreisen lassen - dieser konnte gut gefüllt zurückgegeben werden. Von den Munich Bluegrass Friends haben Katy und Penny jeweils einen Maßkrug aus Stein mit Beschriftung zum Dank und zur Erinnerung geschenkt bekommen. Die Mädels waren sehr amüsiert, aus welchen sonderbaren Behältnissen wir hier in München unser Bier trinken...

So hat auch diese Veranstaltung ganz und gar ihren Sinn erfüllt. Bluegrass wurde im deutschsprachigen Bereich weiter bekannt gemacht und alle zusammen haben in diesen nicht so einfachen Zeiten zur Völkerverständigung zwischen Amerika und Deutschland beigetragen.

Resumee? Ein gelungener Abend, eine wahnsinnig gute, typisch amerikanische Band, beste und vielfach gelobte Bewirtung (Katy und Penny waren sehr begeistert vom typisch deutschen Essen und haben sich bei Wirt Bernd extra bedankt) und ein Publikum, dessen Erwartungen komplett erfüllt wurde. Was will man mehr?

Bedankt hat sich die MBGF Vorstandschaft neben vielen weiteren Helfern noch extra bei:

Bernd Jung, Veranstalter, Wirt und Chef vom Bienenstock,

das Bienenstock Team um Doris Jung, Bewirtung,

The Purple Hulls, Katy Lou und Penny Lea Clark,

Alice Becker, Tourmanagerin und Übersetzung

Andrea Plötz, Interview und Übersetzung

Johannes Kirchlechner, Kamera und Licht

Claus Schwaiger, Tonanlage, Tonaufnahme und Aktion Bierkrug,

Günter Poschinger, Fotograf,

David Stein, Bandvermittlung,

Robert Houben, stellvertretender MBGF Vorstandsvorsitzender, Gestaltung Werbemittel

Bernhard Schormair, MBGF Vorstandsvorsitzender, Organisationsleitung, Presse, Social Media Betreuung.

Bernhard von MBGF wurde mehrfach gefragt, wann es die nächste Veranstaltung dieser Art geben wird? Es wird weitere geben, sagt er: "aber unser Team ist leider sehr klein und wir können nur einen Bruchteil dessen schaffen, was wir gerne machen würden...!" "Wer MBGF unterstützen will, gerne zu, wir brauchen noch viele Mitglieder und weitere Aktive im Team," so Bernhard. Infos dazu gibt es auf der MBGF Homepage unter munich-bluegrass-friends.de/

MBGF Presse

P.s. weitere Fotos und ein Video folgen noch...

Linkservice dazu:

https://thepurplehulls.com/

https://munich-bluegrass-friends.de/

http://bernds-bienenstock.de/

https://organisationsberatung.net/wir/team/andrea-ploetz/

https://www.crew-united.com/de/Johannes-Kirchlechner_579.html

https://hufgefluester.eu

Katy Lou und Penny Lea Clark im Interview mit Moderatorin Andrea Plötz, Kameramann Johannes Kirchlechner und Tonmann Claus Schwaiger

Volles mit Haus mit "The Purple Hulls" - wenn die Bienen summen, dann brummts im Bienenstock...

Präsident Bernhard Schormair ist beeindruckt von der musikalischen Leistung von Katy und Penny von The Purple Hulls und macht sie per Maßkrug zu MBGF Ehrenmitgliedern...

Die TOP Musikerinnen Katy Lou und Penny Lea Clark von THE PURPLE HULLS haben "gut Springen" bei ihrem Erfolg in München!

