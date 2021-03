Böckmann Pferdeanhänger - Anhang erster Klasse - NEUE Sattelkiste für UNO-Modelle

Anzeige

Böckmann Pferdeanhänger

Neue Sattelkiste für die Böckmann UNO-Modelle

Innovative Weiterentwicklung sorgt für mehr Komfort für Pferd und Reiter

Böckmann ist es gelungen mit der neuen Uno Sattelkiste den Stauraum im Anhänger für ein Pferd oder ein Pferd mit Fohlen optimal zu nutzen, sodass maximaler Platz und Komfort erreicht wird. Die neue Sattelkiste ermöglicht den einfachen und bequemen Zugang von außen und wurde auch in seiner Ausstattung komplett überarbeitet – eine echte Weiterentwicklung für Pferd und Reiter.

Durch den Zugang zum Stauraum von außen und dank zahlreichem Zubehör wie Trensenhaken, Gertenhalter und ausziehbaren, gepolsterten und in der Höhe verstellbaren Sattelhaltern ist das Verstauen des Pferdezubehörs problemlos möglich. Außerdem gehören ein Spiegel und ein Türnetz an der Innenseite der Tür, sowie ein Teleskopbesen, eine Kunststoffschaufel und ein Klapp-Hocker mit Sicherung in der Sattelkiste zu dieser Option dazu.

Neben diesen Ausstattungshighlights, besitzt die Sattelkiste auch die für Böckmann typischen Qualitätsmerkmale. Zu diesen gehören der bewährte 3-Punkt-Verschluss für die große Tür und ein durchgehender, versiegelter Gummiboden mit Wasserablauf für eine optimale Reinigung. Die helle Innenbeleuchtung sorgt dafür, dass das Equipment zu jeder Zeit gut einsortiert und entnommen werden kann. Zusätzlich sorgen eine Zwangsbelüftung und eine Regenleiste für gutes Raumklima.

Neu ist auch der Trittschutz vorne an der Sattelkiste. Dieser bietet noch mehr Schutz vor Verletzungen des Pferdes und ist ebenso wie der Futtertrog und die Sattelkiste als Zubehör erhältlich.

Die Umstellung betrifft den Uno Esprit silver+black, Uno C, Champion Uno Esprit silver+black und den Champion Uno C.

Böckmann beweist mit den Neuerungen der Uno-Modelle, dass auch ein kompakter Pferdeanhänger mit einer Größe von 3100x1300 mm viel Platz und Stauraum für Equipment bietet.

Über die Böckmann Fahrzeugwerke

Die Böckmann Fahrzeugwerke mit Sitz in Lastrup entwickeln seit mehr als 60 Jahren Pferdeanhänger, Pferdetransporter und Nutzanhänger. "Aus der Praxis für die Praxis" lautet das Motto von Böckmann, denn die Entwicklung von Anhängern und Transportern wird durch langjährige Erfahrung in der Reit- und Transportbranche unterstützt.

