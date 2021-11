Böckmann sagt Teilnahme an der Equitana 2022 in Essen ab

Foto: Böckmann Fahrzeugwerke GmbH





Alternative Angebote für Kunden gegeben – Teilnahme für 2023 geplant



Lastrup, den 01.11.2021—Seit Gründung der Equitana 1972 ist Böckmann ein fester Bestandteil der Equitana in Essen. Aufgrund der anhaltenden Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie wurde die Teilnahme an der Veranstaltung, die vom 7. bis zum 13. April 2022 stattfinden soll, jetzt abgesagt.



Hintergrund der Entscheidung sind die anhaltenden Entwicklungen, Einschränkungen und Unklarheiten, die im Zusammenhang mit der Corona Pandemie stehen.

„Grundsätzlich sind wir als Aussteller der ersten Stunde von dem Konzept der Equitana natürlich überzeugt“, sagt Justus Böckmann, Mitglied des Teams der Geschäftsführung. „Unser großes Equitana-Comeback werden wir aber erst im Jahr 2023 begehen.“



Der Fahrzeugbauer hat in den letzten Monaten verstärkt in alternative Konzepte des Kundenkontakts mit der Marke investiert. Ein virtueller Messestand, auf dem Anhänger und Horse Trucks in 3D besichtigt werden können, ein neuer Konfigurator und ein vollständig überarbeiteter Web-Auftritt wurden bereits online gestellt.



Auf Produktneuheiten und attraktive Angebote müssen Interessierte nicht verzichten: Die Böckmann Center und Partner bieten neben einer großen Auswahl an Lagerfahrzeugen auch Neuheiten, wie zum Beispiel den neuen Master und Portax Esprit silver+black zu attraktiven Konditionen vor Ort.

