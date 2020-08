Böckmann sagt Teilnahme an der Pferd & Jagd 2020 Hannover ab

Böckmann sagt Teilnahme an der Pferd & Jagd Hannover ab

Alternative Angebote werden erarbeitet – virtueller Messestand bereits online

Foto Messestand 2019

Seit dem ersten Messejahr 1981 ist Böckmann ein fester Bestandteil der Pferd & Jagd in Hannover. Aufgrund der unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie und möglichen Gesundheitsrisiken für Messebesucher, Vertriebspartner und Mitarbeiter wurde die Teilnahme an der Veranstaltung, die vom 10. bis zum 13. Dezember 2020 stattfinden soll, abgesagt. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, sagt Justus Böckmann, Mitglied der Geschäftsführung des gleichnamigen Fahrzeugbauers. „Dennoch hat die Gesundheit aller Involvierten für uns die oberste Priorität. Die Anforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, lassen den Austausch und die Atmosphäre, die wir bieten wollen, einfach nicht zu.

Das betrifft auch den hohen Anspruch, denn wir seit jeher in der Beratung pflegen“. Aktuell werden alternative und neue Konzepte erarbeitet, um mit den Kunden weiterhin in Kontakt zu bleiben und attraktive Angebote bieten zu können. So präsentiert Böckmann bereits einen virtuellen Messestand online, auf dem alle Modelle des Marktführers in 3D besichtigt werden können.

Weitere Angebote befinden sich in der Planung. Durch die Einführung von Hygieneregeln haben alle Böckmann Center und Partner regulär geöffnet. Somit wird den Kunden auch in den kommenden Monaten neben den digitalen Plattformen ein informatives Produkterlebnis geboten.

Carolin Müller Marketing