Böckmann – erneut zum besten Hersteller von Pferdeanhängern gewählt

Böckmann wird erneut mit dem 1. Platz der Cavallo Trophy Umfrage ausgezeichnet.



Bereits seit 2011 verleiht das Reit- und Pferdesportmagazin Cavallo die Cavallo Trophy an erfolgreiche Unternehmen in der Pferdebranche. Durch eine Leserwahl, bei der alle Teilnehmer über eine digitale Umfrage abstimmen können, werden die erfolgreichsten Unternehmen bestimmt und im Rahmen einer Veranstaltung ausgezeichnet. Diese hat im Oktober erneut stattgefunden und Böckmann ist als ungeschlagener Sieger zum sechsten Mal in Folge mit dem Preis ausgezeichnet worden.



Böckmann freut sich sehr über den erneuten Sieg in der Kategorie „Bester Hersteller von Pferdeanhängern“ und möchte sich bei den treuen Kunden der Marke Böckmann bedanken.

Die Auszeichnung bestärkt das Unternehmen weiterhin in ihrer Arbeitsweise. Es hat sich seit seiner Gründung 1965 auf die Entwicklung von zukunftsweisenden Transportlösungen im Pferdebereich auf hohem Niveau spezialisiert. Höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche, sowie erstklassiges Design zeichnen die Arbeit von Böckmann aus. Hierbei steht vor allem das Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ im Vordergrund, welches auch schon die Gründer des Unternehmens Anton und Brigitte Böckmann seit jeher pflegten.



Hilfreich bei der Entwicklung neuer Transportlösungen ist vor allem die enge Zusammenarbeit mit dem Böckmann Gestüt. Dieses befindet sich ebenfalls im Familienbesitz und spiegelt einmal mehr die Leidenschaft für Pferde wider. Durch die Nähe zum Gestüt und der Zielgruppe ist es möglich, tägliche Herausforderungen zu erkennen und die eigenen Produkte weiterzuentwickeln.



Bei mittlerweile acht Produktfamilien im Pferdeanhänger-Bereich, von den Einstiegsmodellen der Esprit-Serie über Einpferdeanhänger, dem Neo mit seinem einzigartigen Design bis hin zum neuen Master ist für Jeden der passende Anhänger vorhanden. Dabei ist der Anspruch an die Produkte und zahlreichen Detaillösungen hoch: Innovativ, sicher und qualitativ hochwertig verarbeitet.

Carolin Müller

Marketing

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH