Liebe Leserinnen und Leser, am 13. und 14. März findet die vierte nationale Pferdetourismuskonferenz in der Pferderegion Lüneburger Heide statt. Veranstalter sind die Bundesarbeitsgemeinschaft „Deutschland zu Pferd“ und die Landesarbeitsgemeinschaft der niedersächsischen Industrie- und Handelskammern. Wir sind dabei und freuen uns auf neue Kontakte und natürlich auch auf bekannte Gesichter!

In unserem zweiten Beitrag gucken wir auf das Nachbarland Schweiz: Welche Position und Potenziale hat der Pferdetourismus in der Schweiz? Laura Peuckert hat die Entwicklungsmöglichkeiten des Reittourismus als innovatives Tourismusangebot für die Schweiz untersucht. Die Ergebnisse ihrer Arbeit und unsere Marktforschungsergebnisse haben wir in einem gemeinsamen Artikel für Sie zusammengefasst.



Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen



Ihr BTE Reittourismus-Team Inhaltsverzeichnis 4. Nationale Pferdetourismuskonferenz am 13.-14. März 2018

Pferdetourismus in der Schweiz

4. Nationale Pferdetourismuskonferenz am 13.-14. März 2018



Die nationale Pferdetourismuskonferenz findet dieses Jahr in Niedersachsen unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil statt. Teilnehmer der Veranstaltung können sich zu pferdetouristischen Themen austauschen und Netzwerke aufbauen. Themen sind u.a. die wirtschaftliche Bedeutung des Pferdetourismus, Marketing und Vertrieb, Qualitätskriterien für Reitrouten und die Ergebnisse unserer bundesweiten Marktforschung zum Tagestourismus rund ums Pferd. Anmeldung und Infos zur Veranstaltung: www.deutschlandzupferd.de





Pferdetourismus in der Schweiz



Der Reittourismus spielt im Schweizer Tourismus bisher eine untergeordnete Rolle. Dabei ist das Land mit seiner reizvollen Landschaft, freundlichen Gastgebern und guten Angeboten auch für reitende Gäste attraktiv. Die Schweizerin Laura Peuckert und Ulrike Franke von BTE fassen zusammen, was den Reittourismus in der Schweiz aktuell charakterisiert und wo Entwicklungsmöglichkeiten für eine stärkere Positionierung im Reittourismus liegen.



