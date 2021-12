Buchempfehlung: "NUR STÄMME WERDEN ÜBERLEBEN" von Vine Deloria (Lakota)

Foto: Trikont Verlag

Liebe Indianerfreunde,



ich mag die Denkweise von Vine Deloria, nicht nur, weil er Lakota war, sondern weil seine Anschauungsweise auch meiner entspricht.



"Vine Deloria 1971: „Unsere Ideen werden stärker sein als die euren. Wir werden das gesamte Wertesystem dieses Landes umkehren. Es ist nicht wichtig, daß wir nur 500.000 Indianer sind… wichtig ist, dass wir die bessere Lebensform haben."



°Der Lakota Vine Deloria jr. rechnet mit den Weißen ab: »Wir haben Leute gehört, die uns predigten, wir müßten alles Indianische aufgeben, denn es sei Indianern unmöglich, ihre Lebensweise innerhalb der zivilisierten Welt beizubehalten. Wir haben zugesehen, wie Land gestohlen wurde, damit riesige Dämme und Fabriken gebaut werden konnten. Jedesmal, wenn wir uns der ausbeuterischen Landnutzung widersetzten, wurde uns erklärt, Fortschritt sei notwendig für den "American Way of Life". Jetzt ist das Lachen an uns. Nach 400 Jahren fröhlichen Raubbaus findet sich der weiße Mann nur eine Generation von der Auslöschung des Lebens auf unserem Planeten entfernt. Natürlich werden auch die Indianer ausgelöscht - aber nicht, weil wir nicht begriffen hätten, was vor sich geht. Nicht, weil wir uns nicht gewehrt hätten, und auch nicht, weil wir uns geweigert hätten, Stellung zu beziehen. «



Deloria ist der Auffassung: »Wenn der weiße Mann weiter existieren will, muss er völlig zur indianischen Lebensweise übergehen.







Mir gefällt die kollektive Denkweise von Vine Deloria. Ich mag keine Konkurrenz-Denker wie "Ich weiß mehr als du ..." oder "Ich kann besser als du ...".



Ich bin der Meinung: Wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten um uns gegenseitig zu ergänzen.





Evelin Červenková

Begründerin der Lakota Oyate Information in (Ost)Deutschland

http://www.lakotaoyateinfo.keepfree.de/indianersprachen-online.de-chronologiecervenkova.htm