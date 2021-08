Buchneuerscheinung „Trakehner Gestüt Murtal“ (Benevento)

Es gibt wohl keine andere Pferderasse, die so eine schicksalhafte und bewegte Historie erlebt und überlebt hat, wie die Trakehner. Selbst nach fast dreihundertjähriger Geschichte, seit Gründung des Hauptgestüts Trakehnen im ehemaligen Ostpreußen, hat dieses Edelpferd nichts an Strahlkraft verloren. Die Aura des Besonderen und die Geschichte dieser edlen Pferderasse sind es, welche die Menschen faszinieren.

Bei Benevento erscheint am 23. September der Bildband „Trakehner Gestüt Murtal“.



Die Autorinnen Anette Ganter und Katharina Knapp entführen mit einem kurzen historischen Exkurs in die bewegende Welt der edlen Pferderasse aus Ostpreußen und lassen den Betrachter anschließend in deren neue Heimat, das Trakehner Gestüt Murtal in der Steiermark, eintauchen. Durch stimmungsvolle und traumhafte Impressionen spürt man die Leidenschaft und tiefe Verbundenheit zu diesen Pferden, erlebt, was sie und das Gestüt so einzigartig macht und warum Trakehner bereits zu Lebzeiten als Legende gelten.

Anette Ganter machte ihre Leidenschaft zum Beruf und ist nach ihrer vielseitigen Laufbahn als Pferdewirtschaftsmeisterin in Deutschland seit 2013 Gestütsleiterin im Gestüt Murtal.

Katharina Knapp verbindet im Gestüt Murtal ihre Begeisterung für Pferde und Fotografie und ist dort tagtäglich auf der Jagd nach neuen Motiven.

Hans Werner Paul, einer der letzten Zeitzeugen der Trakehner Geschichte des 20. Jahrhunderts und Ehrenmitglied im Trakehner Verband, steuert einführende Worte zu diesem Buch bei.

Begleitend zum Erscheinungstermin des Buchs wird es ab 24. September in Schloss Gabelhofen eine bildgewaltige Ausstellung geben, die persönliche und vielfältige Einblicke in die Welt der Murtaler Trakehner im Wandel der Jahreszeiten widerspiegelt.

