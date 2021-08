Foto: Vicran/Pixabay

Bündnis „Pro Katze“ unterstützt Tierschutzvereine in Flutkatastrophengebiet

Sulzbach/Ts., 5. August 2021 – Durch die verheerende Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind Menschen und Tiere in größte Not geraten und haben unermessliches Leid erfahren. Das Bündnis „Pro Katze“, ein Zusammenschluss der Tierschutzorganisationen Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. und TASSO e.V., unterstützt daher anlässlich des Weltkatzentages am 8. August dieses Mal zwei Tierschutzvereine mit einem Geldbetrag von je 4.000 Euro bei ihrem Rettungseinsatz für Katzen in den Hochwassergebieten. Ermöglicht wird diese Aktion mit freundlicher Unterstützung des Tiernahrungsherstellers „Happy Cat“.

Viele Menschen mussten schweren Herzens ihre Tiere in den Gefahrengebieten zurücklassen oder haben ihre Tiere während des Hochwassers verloren. Diese Menschen leben nun auch noch in quälender Ungewissheit darüber, welches Schicksal ihre Tiere ereilte und ob sie überhaupt noch leben. Unter den vermissten Tieren in den betroffenen Gebieten sind auch viele Katzen, die seelisch und körperlich traumatisiert, mit Gefahrenstoffen verschmutzt, hungrig und durstig umherirren. Sie müssen schnellstens gesichert werden, denn durch den Durst und ihr Putzverhalten nehmen sie weiterhin kontaminiertes Material auf.

Je 4.000 Euro für Rettungseinsätze im Katastrophengebiet

Bereits einen Tag nachdem die große Flutwelle ganze Ortschaften zerstörte, haben die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V. mit vielen ehrenamtlichen Helfern Katzen aus den Katastrophengebieten im Kreis Ahrweiler entgegengenommen oder selbst abgeholt und sie dann im vereinseigenen Katzenhaus sowie bei Pflegestellen untergebracht. Mindestens 20 Katzen konnten so schon gerettet und untergebracht sowie größtenteils auch identifiziert und ihren Haltern zugeordnet werden. Hier zeigt sich abermals die Wichtigkeit einer Kennzeichnung und Registrierung aller Haustiere.

Auch die Tierhilfe Vierbeiner Erftstadt e.V. war an der Rettung von im Katastrophengebiet gefundenen Tieren beteiligt, so auch in Erftstadt-Blessem. Der Verein hat unter anderem Futter, Transportboxen und Decken für gerettete Tiere bereitgestellt und sammelt Spenden für die tierärztliche Versorgung von Fundtieren aus den Hochwassergebieten. Zudem hilft der Verein bei der Identifizierung und Rückvermittlung gesichteter Tiere.

„Der unermüdliche Einsatz dieser beiden Vereine für die Rettung und den Schutz von Katzen hilft nicht nur den betroffenen Tieren selbst, sondern auch den Menschen, die zum Teil alles verloren, aber die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihren Tieren nicht aufgegeben haben“, sagt Dr. Cristeta Brause, Tierschutzreferentin bei TASSO e.V.

„Zum diesjährigen Weltkatzentag möchten wird deshalb die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V. und die Tierhilfe Vierbeiner Erftstadt e.V. bei ihrer wichtigen Arbeit in diesem Katastrophenfall finanziell unterstützen“, so Karsten Plücker, 1. Vorsitzender des Bundes gegen Missbrauch der Tiere e.V.

Über das Bündnis „Pro Katze“

Das Bündnis „Pro Katze“, ein Zusammenschluss der Tierschutzorganisationen Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. und TASSO e.V., möchte auf die Folgen der unkontrollierten Vermehrung von Streunerkatzen aufmerksam machen und setzt sich bundesweit für eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Hauskatzen mit Freigang ein. Das Bündnis unterstützt zudem Städte und Gemeinden bei der Einführung von Katzenkastrationsverordnungen und führt Kastrationsprojekte durch.

Über TASSO e.V.:

Die in Sulzbach bei Frankfurt ansässige Tierschutzorganisation TASSO e.V. betreibt Europas größtes kostenloses Haustierregister. Mittlerweile vertrauen rund 7 Millionen Menschen dem seit mehr als 35 Jahren erfolgreich arbeitenden Verein. Derzeit sind etwa 10 Millionen Tiere bei TASSO registriert und somit im Verlustfall vor dem endgültigen Verschwinden geschützt. Durchschnittlich alle sechs Minuten vermittelt TASSO ein entlaufenes Tier an seinen glücklichen Halter zurück: dies sind im Jahr rund 93.000 Erfolge. Die Registrierung und alle anderen Leistungen von TASSO wie die 24-Stunden-Notrufzentrale, Suchplakate, TASSO-Plakette und der Suchservice sind kostenlos. Die Webseite www.tasso.net, das persönliche MeinTASSO-Nutzerkonto sowie die TASSO-App Tipp-Tapp stellen Tierfreunden und -haltern vielfältige Funktionen und Services zur Verfügung, die eine schnelle und komfortable Anwendung gewährleisten. Der Verein finanziert sich aus Spenden großzügiger Tierfreunde. Neben der Rückvermittlung von Haustieren ist TASSO im Tierschutz im In- und Ausland aktiv und sieht seinen zusätzlichen Schwerpunkt in der Aufklärung und der politischen Arbeit innerhalb des Tierschutzes. TASSO arbeitet mit den meisten Tierschutzvereinen und -organisationen sowie mit nahezu allen deutschen Tierärzten zusammen und unterstützt regelmäßig Tierheime, unter anderem bei kostenaufwändigen Projekten. Mit dem Online-Tierheim shelta bietet TASSO zudem Tiersuchenden eine Plattform in der virtuellen Welt. Für die Tierhalter ist TASSO ein kompetenter Ansprechpartner in allen Belangen des Tierschutzes. TASSO hat die Aktion „Trockene Pfoten“ ins Leben gerufen, um Tieren und Tierhaltern, die durch die Flutkatastrophe in Not geraten sind, zu helfen: https://www.tasso.net/trockene-pfoten

TASSO-Haustierregister für die Bundesrepublik Deutschland e.V.