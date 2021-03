Casa Bivignano Arezzo Italien - NICHT SCHON WIEDER!

­ ­ ­ ­ Zuerst die freudigen Ereignisse, welche in dieser speziellen Zeit umso wertvoller sind: wir konnten tatsächlich unseren Sylvester im kleineren Kreis nachholen, ach wie hat das gut getan! Auch die Arbeitswochen mit Freunden konnten wir durchführen, was haben wir geschuftet, gekocht, gelacht, verarztet, gebaut und verschönert. Ein riesiges DANKE an ALLE.



Und während wir so frohen Mutes waren und Freude getankt haben, so kommen wir uns zurzeit vor wie die Hauptdarsteller im Film 'und täglich grüsst das Murmeltier'. Kommt uns dieser Frühlingsanfang nicht bekannt vor?? Obwohl die Einreise mit einem negativen Test wohl erlaubt ist, so haben die Heimatländer unserer häufigsten Gäste die Quarantänepflicht ins Spiel gebracht. Zwar völlig unverhältnismässig bei einem Aufenthalt auf unserem einsamen Hügel, aber man kann es leider nicht ändern. Wir sind guten Mutes, was das spätere Frühjahr betrifft, aber die erneute Unsicherheit bereitet uns schlaflose Nächte.

Wir waren bis auf ein paar wenige Ausnahmen vom 27. März bis 6. November ausgebucht.

Und jetzt die grosse Frage: Wer möchte uns spontan besuchen, wenn wir nicht mehr auf der bösen Liste stehen? Wer hat kein Problem mit der Quarantäne, wer könnte trotzdem zu uns in die Ferien kommen im April? Wer arbeitet bspw. von zu Hause aus und braucht ein wenig Abwechslung? Meldet Euch, ihr seid GESUCHTE Persönlichkeiten Zudem brauchen wir noch 2 weitere sympathische TeilnehmerInnen für die Powerreitwoche vom 24. April und den Riminiritt vom 30. Mai bis 8. Juni. Zum Auskundschaften sind wir einige Tage mit schweren Rucksäcken durch die Wildnis gestolpert und haben fantastische Wege gefunden und liebenswerte Agriturismi besucht. Ihr werdet begeistert sein! Allerdings waren die Wanderpfade häufig nicht ausgeschildert, und wir mussten 2x auf schneebedeckten Bergen (1400m!) umkehren. Egal, die Fitness freut's und das Herz auch.



Ihr seht, wir haben nicht nur viele Wildschweine gesehen, massenhaft Rehe und Böcke bestaunt, das Geweih eines Damhirsches gefunden, ein zahmes Wildschwein gestreichelt, Frittata aus Gänseeier probiert, Füchse beim Liebesspiel beobachtet, nein, unsere Gedanken waren auch immer in Bivignano, und wie wir dieses Jahr zu einem frohen Jahr machen.

Mit offenen Worten: wir haben im Winter ein Darlehen aufgenommen, 3 Pferde verkauft (an SUPER Plätze, keine Sorge!), und Stephan hat in der Schweiz Arbeit gesucht. Doch ohne Hilfe wird es auch im 2021 nicht gehen. Der Staat hat uns Agriturismi mit einen Betrag von gerade mal 20 Heuballen geholfen.



Wer uns erneut unterstützen möchte, sei es mit einer Patenschaft, einer Heuballe, einem Besuch des Hufschmieds oder Tierfutter - meldet Euch bitte. Wir sind für alles dankbar, es wird 1:1 eingesetzt und hilft uns, die lieben Tiere zu versorgen. An ALLE, welche uns immer noch unterstützen: wir können nicht in Worte fassen, wie viel es uns bedeutet.



Wir drücken Euch ganz fest aus der Ferne und senden die herzlichsten Grüsse



Eure Bivignano Familie

Patricia & Stefano sowie unsere allerliebsten Vierbeiner

www.bivignano.com - casa@bivignano.com ­ ­ ­ ­