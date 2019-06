Casa Bivignano / Arezzo - ...und die Gäste tummeln sich nach dem Reiten am erfrischenden Pool!

Liebe Bivignanofreunde Sommer pur! Die Glühwürmchen sind eifrig am blinken, die Bremsen ebenso eifrig am nerven, die Tage sind heiss und die Gäste tummeln sich nach dem Reiten am erfrischenden Pool.



Nach einem wiederum fulminanten Start in die neue Saison haben wir in den letzten 3 Monaten so allerhand erlebt. Abenteuerliche Powerreitwochen mit Tanzeinlagen, einige Zweitagesritte, ein superschöner Wochenritt Richtung Cortona und Castiglion Fiorentino, extreme Trockenheit, grosse Feuchtigkeit und dann plötzlich: Sommeranfang am 1. Juni.



Aktuell sichten wir täglich eine grosse Wildschweinherde, quasi unsere bivignanesischen Familienschweinchen. Es handelt sich um 10 erwachsene Tiere und 19 Frischlinge, welche sich häufig oberhalb des Pools und auf den unzähligen Pferdeweiden tummeln. Wir hoffen, sie graben unseren Garten nicht um, die geplante Errichtung eines Wildschweinzauns wurde aus unterschiedlichen Gründen verschoben (März: zu trocken, Mai: zu nass, Juni: zu trocken)...



Die neuen Pferde haben sich gut eingelebt - Benito ist ein kräftiger Black Roan aus Uruguay, Tango ein verschmuster Appaloosa Criollo, beide sehr liebenswert und angenehm zu reiten.



Uebrigens, die Daten unserer speziellen Wochen für das nächste Jahr sind bereits bekannt. Powerreitwochen: 18. April und 13. Juni - Wochenritte 9. Mai, 23. Mai, 3. Oktober, 17. Oktober 2020. Anmeldungen (auch provisorisch) werden laufend entgegen genommen.



Wer aktuell noch einen Sommerplatz in Bivignano sucht: In den Wochen vom 29. Juni, 3., 24., 31. August sowie im September sind noch die einen oder anderen Plätze frei.



Wir wünschen Euch einen weiterhin prächtigen Sommer und hoffen, dass Ihr viele Glühwürmchen und Sternschnuppen bewundern könnt.



Tanti saluti, Patricia & Stefano sowie unsere allerliebsten Vierbeiner aus Bivignano

www.bivignano.com - casa@bivignano.com Impressum:

Casa Bivignano

Loc. Bivignano 6

52100 Arezzo