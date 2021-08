Foto ©CAVALLUNA

CAVALLUNA – „CELEBRATION!“: Europas beliebteste Pferdeshow feiert Rückkehr

Über viele Jahre hinweg hat CAVALLUNA mit seinen allseits beliebten Pferdeshows und unvergesslichen Szenerien hunderttausende Zuschauer begeistert.

Die Zwangspause durch die weltweite Pandemie brachte die Showmacher nun dazu, die Rückkehr des europaweit gefeierten Formats auf ganz besondere Weise zu begehen: Die Shows aus der Feder des Emmy-nominierten Kreativdirektors Klaus Hillebrecht verzauberten in den letzten Jahren allerorten Groß und Klein – eine Zusammenstellung der schönsten szenischen und reiterlichen Highlights der vergangenen Programme wird nun im Rahmen einer hochwertigen Show zum Leben zu erweckt und zelebriert so die Wiederaufnahme von CAVALLUNA gebührend! Mit „CELEBRATION!“ bekommen die Zuschauer die Möglichkeit, die beliebtesten Equipen und Reitweisen wieder hautnah zu erleben und somit unvergessliche Darbietungen zu bewundern. Von magischer Freiheitsdressur über actionreiches Trickreiten bis hin zu harmonischer Dressur, fröhlicher Comedy und atemberaubenden LED-Nummern: CAVALLUNA feiert mit der Show „CELEBRATION!“ die Rückkehr in die größten Arenen des Landes, um endlich wieder zum Träumen einzuladen!

„Bedingt durch Corona ist unser Showbetrieb zum ersten Mal in seinem fast 20-jährigen Bestehen gut anderthalb Jahre zum Stillstand gekommen – eine schwere Zeit, sowohl für unser Unternehmen, unsere Darsteller und natürlich auch unser Publikum. Um den Neubeginn und das Ende dieser düsteren Zeit angemessen zu feiern, werden wir von Oktober 2021 bis März 2022 eine noch nie dagewesene Show zeigen:

‚CELEBRATION!‘“, erklärt Johannes Mock-O’Hara, Geschäftsführer der Apassionata World GmbH. Das CAVALLUNA-Team war und ist durch diverse Verschiebungen seiner Shows vor große Herausforderungen gestellt worden. Der logistische und planerische Aufwand, der hinter den pompösen Programmen steckt und vor allem auch die lange Vorplanungszeit machten es den Showmachern nicht leicht, sich den ständig variierenden Bedingungen der letzten Monate anzupassen. Ziel war es zu jedem Zeitpunkt, den Showbetrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen, ohne den Zuschauern, die bereits für bestimmte Programme Tickets gekauft haben, ihre gewählte Show vorzuenthalten. Und so wurde aus der Not eine Tugend gemacht und mit dem einzigartigen Programm CAVALLUNA – „CELEBRATION!“ eine Show entwickelt, die in ihrem Umfang und Anspruch eine der Größten sein dürfte, die das Unternehmen je auf die Beine gestellt hat!

„Die atemberaubende Zusammenstellung von technisch aufwendigen und vor allem wunderschönen Szenen, alle zusammen in nur einer Show, ist ein Geschenk an unser Publikum, aber auch an uns selbst. Darum freuen wir uns als Team unglaublich auf diese fulminante Show, die unsere Rückkehr auf die Bühnen Europas gebührend feiert“, so Mock-O’Hara. Wie immer begeistert CAVALLUNA mit unvergleichlicher Reitkunst und Vielfältigkeit. Die großen Stars der Shows wie Bartolo Messina, Sylvie Willms, die Teams um Luis Valença und Sebastián Fernández aber auch die Trickreiter der Equipe Hasta Luego, die vielseitige Familie Giona und viele andere finden nun endlich wieder zusammen, um dem Publikum ein nie dagewesenes Spektakel zu bieten und die schwere Zeit der letzten Monate vergessen zu machen.

Vom imposanten Friesen über elegante Araber bis hin zum niedlichen Mini-Pony – es ist für jeden etwas dabei! Und ob Groß oder Klein: „CELEBRATION!“ bietet jedem Zuschauer einzigartige und unvergessliche Momente!

Apassionata World GmbH