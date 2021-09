In einem Monat geht es endlich wieder los! CAVALLUNA geht mit „CELEBRATION!“ von Ende Oktober 2021 bis März 2022 auf Tour und lädt das Publikum erneut zum Träumen ein.

Das gesamte CAVALLUNA-Team kann es kaum erwarten, wieder in der Arena zu stehen und Sie zu begeistern.



Mit einer Zusammenstellung der schönsten szenischen und reiterlichen Highlights der letzten Jahre sorgt die Show für unvergessliche Momente für Groß und Klein: Von magischer Freiheitsdressur über actionreiches Trickreiten bis hin zu harmonischer Dressur und atemberaubenden LED-Nummern – es ist für jeden etwas dabei!

Lassen Sie sich von vielseitigen Reitweisen, farbenfrohen Schaubildern sowie gefühlvollen Szenerien begeistern und sichern Sie sich noch heute Ihr unvergessliches Showerlebnis!



CAVALLUNA freut sich auf Sie!





Aus produktionstechnischen Gründen wird die Tournee „Geheimnis der Ewigkeit“ in Gänze auf die Saison 2022/23 verlegt. Aber keine Sorge: Ihre Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit! Die neuen Termine finden Sie hier. Natürlich wurden alle Ticketkäufer von uns über die Verlegung gesondert informiert.

​

Alle Informationen zu den Hygienebestimmungen finden Sie hier.

Apassionata World GmbH