Central Park Klassenbester - Hengststation Maas J. Hell stolz auf Jungstar (Klein Offenseth) Er war “Klassenbester” in Münster-Handorf: der Holsteiner Hengst Central Park von Casall hat seine Teilprüfung Springen bei der Sportprüfung für gekörte Hengste mit der Note 9,16 abgeschlossen. Der fünf Jahre alte Rapphengst aus der Zucht von Lothar Steuer/ Aufzucht Harm Sievers und dem Besitz der Hengststation Maas J. Hell bekam vier Mal Noten von 9,0 und besser. Der Spitzenwert von 9,5 wurde für die Rittigkeit vergeben. Mit Vermögen (9,0), Manier (9,3) und Gesamteindruck (9,2) konnte Central Park ebenfalls “punkten”. Begleitet wurde Central Park vom Chefbereiter der Station Hell, Takashi Shibayama Haase: “Central Park war in Münster sogar noch besser als am Sonntag bei der Hengstpräsentation. Er ist sehr vorsichtig, je mehr er springt, desto besser wird er,” so Takashi Shibayama Haase, “er war sehr locker und richtig gut.” Central Park war Prämienhengst seiner Körung, hat seine Leistungsprüfungen bereits mit Top-Noten abgeschlossen und seine ersten Fohlenjahrgänge erhielten hervorragende Bewertungen. Die Hengststation Maas J. Hell ist auch mit einem Stand bei den VR Classics in Neumünster (15. -18. Februar) vertreten. Besucher sind herzlich willkommen. Pressemitteilung vom 12. Februar 2018 Sie erhalten diese Presseinformation im Auftrag der Hengststation Maas J. Hell .