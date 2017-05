Champ-Mannschafts-Trophy

Neues Team nach Maas galoppiert voran

Schönberg. Im Vorjahr erritten sie den Seriengesamtsieg für den Reitverein Felm und führen – nach Gründung ihres eigenen Vereins – aktuell erneut das Ranking der Champ-Mannschafts-Trophy an: am vergangenen Wochenende sicherten sich die ehemals Felmer Reiterinnen unter dem neuen Teamnamen Turniergemeinschaft nach Maas in Schönberg den Sieg in der zweiten Qualifikation der Turnierserie auf A**-Niveau und setzten sich damit auch im Ranking an die Spitze.

Beim Turnier in Schönberg, auf dem drei Tage lang in Dressur und Springen bis zur Klasse M** geritten wurde, waren 17 Mannschaften im Champ-Springen an den Start gegangen. Mit vier Fehlerpunkten und der schnellsten Zeit entschieden Janet Maas auf My Chance, Sarah Reschke auf Enzo, Frederike Sawade auf Coraco und Thea Struck auf Mary Lou vom Team Turniergemeinschaft nach Maas diese Qualifikation für sich, während die Mannschaft des gastgebenden Reitvereins mit ebenfalls vier Fehlerpunkten auf Platz zwei sprang. Platz drei sicherte sich Team eins vom Reitverein Kropp, dessen zweites Team Platz fünf erreichte.

Insgesamt fünf Qualifikationen bieten den Teams in der Champ-Mannschafts-Trophy Gelegenheit, gute Leistungen zu zeigen und Punkte zu sammeln. Für das große Finale auf dem Turnier in Felm vom 28. bis 30. Juli qualifizieren sich die acht punktbesten Mannschaften. Nachdem die TG nach Maas in der ersten Qualifikation in Eutin bereits auf Platz zwei hinter Eutin-Sieger Husberg geritten war, überholten die Champ-erfahrenen Reiterinnen nun Serienneuling Husberg (44 Punkte) und sammelten mit insgesamt 48 Punkten auf dem Konto zugleich vier Punkte Vorsprung. Mit jeweils 41 Punkten liegen Kropp I und Schönberg aktuell gemeinsam auf Rang drei.

Von Station zu Station steigt bei den Reitern und Fans der beliebten Serie nun die Spannung, Teamgeist und Stimmung werden erfahrungsgemäß noch einmal zunehmen, wenn die Teamreiter im Parcours für ihren Verein alles geben. Die nächste Herausforderung steht mit dem Turnier in Schönkirchen-Landgraben vom 27. bis 28. Mai auf dem Programm, bevor es in Rendsburg (9.-11. Juni) und Waabs-Langholz (7.-9. Juli) weiter in Richtung Finale geht.

Jessica Bunjes