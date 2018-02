95.5 Charivari Moderatorin Lemonia Leyendecker präsentiert Supreme Heimtiermesse München

+ Wer wird Münchens schönster Mischlingshund?

+ tz & Tierschutzverein München e.V. Partner der Heimtiermesse



München, Februar 2018. Ob Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Pferde oder Exoten: Fast jeder Mensch ist in irgendeiner Art und Weise von Tieren fasziniert. So auch das neue Gesicht der Supreme Heimtiermesse München: 95.5 Charivari Moderatorin Lemonia Leyendecker. Gemeinsam mit ihrer Hündin Dina ist sie nicht nur das neue Werbegesicht der Messe, sondern sucht gemeinsam mit der tz und dem Tierschutzverein München e.V. Münchens schönsten Mischlingshund.



Vom 17. bis 18. März 2018 präsentiert die munichfashion.company GmbH im MTC world of fashion, Haus 1, Ingolstädter Str.45, die Supreme Heimtiermesse. In fünf Hallen bieten namhafte Aussteller der Heimtierbranche, Züchter, Vereine und Experten den Besuchern täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr attraktive Einkaufsmöglichkeiten zu Messepreisen und kompetente Beratung: von Futter- und Pflegemitteln über Accessoires und Spielzeug bis hin zu Mode und Zubehör. Das bunte Showprogramm für die ganze Familie, u.a. mit Papageienshow, Dogdancing, Aquascaping und Rassekatzenpräsentation, sorgt zusätzlich für tierische Unterhaltung.



Wer wird Münchens schönster Mischlingshund?

Im Vorfeld der Messe haben Mischlings-Hundebesitzer die Möglichkeit, ihren vierbeinigen Liebling für den Wettbewerb, der im Rahmen der Supreme Heimtiermesse am Samstag, den 17. März 2018, um 14.30 Uhr stattfindet, unter Jury, die sich aus 95.5 Charivari Moderatorin Lemonia Leyendecker, der Vorsitzenden des Tierschutzvereins München e.V. Michaela Vollath, tz-Redakteurin Dorita Plange und der Tierärztin Amelie Krause zusammensetzt. Bewertet werden die Hunde in den Kategorien „Gehorsam“, „Catwalk“ und „Freestyle“.



Ausführliche Informationen zur Anmeldung sowie Bewerbungsfristen für den Mischlings-Wettbewerb finden Sie unter www.heimtiermessen.de.

. Ob Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Pferde oder Exoten: Fast jeder Mensch ist in irgendeiner Art und Weise von Tieren fasziniert. So auch. Gemeinsam mit ihrerist sie nicht nurder Messe, sondern sucht gemeinsam mit derMünchens schönsten Mischlingshund.Vompräsentiert dieim. In fünf Hallen bieten namhafte Aussteller der Heimtierbranche, Züchter, Vereine und Experten den Besuchernattraktive Einkaufsmöglichkeiten zu Messepreisen und kompetente Beratung: von Futter- und Pflegemitteln über Accessoires und Spielzeug bis hin zu Mode und Zubehör. Das bunte Showprogramm für die ganze Familie, u.a. mit Papageienshow, Dogdancing, Aquascaping und Rassekatzenpräsentation, sorgt zusätzlich für tierische Unterhaltung.Im Vorfeld der Messe haben Mischlings-Hundebesitzer die Möglichkeit, ihren vierbeinigen Liebling für den, derstattfindet, unter www.heimtiermessen.de anzumelden. Die Vierbeiner stellen sich einer fachkundigen, die sich aus. Bewertet werden die Hunde in den

Mehr Informationen zum Programm und zur Supreme Heimtiermesse München finden Sie unter www.muenchner-heimtiermesse.de

de-de.facebook.com/Heimtiermessen/

www.instagram.com/supreme_heimtiermessen/



Interviewanfragen an Lemonia Leyendecker richten Sie bitte an Daria Einowsky de@munichfashioncompany.de.



Hunde sind herzlich willkommen, Leine und gültiger Impfpass sind mitzubringen.



Supreme Heimtiermesse München, am Samstag, 17. und Sonntag, 18. März 2018, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr.





Adresse:

MTC world of fashion, Haus 1

Ingolstädter Str.45

80807 München



Über The Supreme Group by munichfashion.company

Die munichfashion.company GmbH wurde im Juni 2007 gegründet und ist der führende Messeveranstalter von Modemessen in Deutschland mit jährlich 11 Ordermessen an den Standorten München und Düsseldorf. Darüber hinaus vermarktet der Veranstalter die beiden fest angemieteten Messelocations: das MTC, Haus 1 in München sowie das B1 in Düsseldorf mit über 30 Fremdveranstaltungen jährlich.



Im November 2015 hat die munichfashion.company GmbH ihr Portfolio um sechs Verbrauchermessen erweitert und bedient somit neben ihrem Kerngeschäft der B2B Messen nun auch erfolgreich etablierte B2C Messen. Hierzu gehören unter anderem die Heimtiermessen in Dresden, München und Hannover sowie die Kulinaria & Vinum in Dresden.



Die B2C Messen werden – wie bereits die Modemessen – unter der Dachmarke „The Supreme Group“ vermarktet.



Kontakt:

Daria Einowsky

Head of PR & Marketing

T. +49 (0)89 420 4479 19

M. +49 (0)172 859 93 07

de@munichfashioncompany.de anrichten Sie bitte anMTC world of fashion, Haus 1Ingolstädter Str.4580807 MünchenDie munichfashion.company GmbH wurde im Juni 2007 gegründet und ist der führende Messeveranstalter von Modemessen in Deutschland mit jährlich 11 Ordermessen an den Standorten München und Düsseldorf. Darüber hinaus vermarktet der Veranstalter die beiden fest angemieteten Messelocations: das MTC, Haus 1 in München sowie das B1 in Düsseldorf mit über 30 Fremdveranstaltungen jährlich.Im November 2015 hat die munichfashion.company GmbH ihr Portfolio um sechs Verbrauchermessen erweitert und bedient somit neben ihrem Kerngeschäft der B2B Messen nun auch erfolgreich etablierte B2C Messen. Hierzu gehören unter anderem die Heimtiermessen in Dresden, München und Hannover sowie die Kulinaria & Vinum in Dresden.Die B2C Messen werden – wie bereits die Modemessen – unter der Dachmarke „The Supreme Group“ vermarktet.Daria EinowskyHead of PR & MarketingT. +49 (0)89 420 4479 19M. +49 (0)172 859 93 07de@munichfashioncompany.de