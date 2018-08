CHI Donaueschingen – ein Erlebnis für die ganze Familie

Donaueschingen, 10.08.2018 – Vom 16. bis 19. August 2018 lockt das 62. Int. S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier nicht nur die Stars im Sattel in den Fürstenbergischen Schlosspark, sondern präsentiert sich auch den Besuchern und Familien als ein einzigartiges Erlebnis.

Das CHI Donaueschingen gibt sowohl den internationalen Reitern die Möglichkeit um Weltranglistenpunkte zu kämpfen, als auch den Nachwuchstalenten sich jedes Jahr wieder die dem Publikum zu zeigen. Für den Veranstalter und für alle Beteiligten ist die Nachwuchsförderung ein sehr wichtiger und zentraler Punkt im Turnier.

Die jüngsten Starter beginnen im Führzügel-Wettbewerb, durch den sie das Gefühl im Sattel vor Publikum bekommen können. In Dressur- und Springprüfungen der leichteren Klassen können sowohl junge Pferde als auch die Nachwuchstalente ihr bisheriges Können unter Beweis stellen.

Aber nicht nur im Parcours oder Viereck sind die kleinen Talente herzlich willkommen auch im Ausstellungsbereich kommen sie mit ihren Familien voll auf ihre Kosten. Die große Ausstellungslandschaft mit ihrer unveränderten Branchenvielfalt lädt zum Bummeln ein. Von Reitsportbedarf und Ausrüstung über Fashion, Mode und Schmuck bis hin zu Geschenkartikeln, Kunst und Literatur ist für jeden etwas dabei. Nach einer gelungenen Shopping-Tour lädt der Lounge Bereich in der Gastronomie Plaza zum Verweilen und zu einer kleineren oder größeren Stärkung ein.

Das NaturEnergie Kinderland lockt die kleinen Besucher mit viel Platz für Spiel und Spaß auf die Grünflächen hinter dem Springplatz. Der Startschuss im Kinderland wird am Donnerstag mit der traditionellen Schnitzeljagd fallen, bei der es nach einer lehrreichen und unterhaltsamen Jagd für jeden Teilnehmer eine kleine Überraschung gibt. Auch das weitere Programm an den Veranstaltungstagen verspricht für Kinder in jedem Alter viel Freude und große Abendteuer. Einmal aussehen wie sein Comic-Held oder ein Tag sein Lieblingstier sein, dieser Wunsch für die Kinder beim Kinderschminken erfüllt. Um die überschüssige Energie los zu werden steht eine riesige Hüpfburg bereit. Beim Ponyreiten können sich die kleinen Besucher schon einmal so fühlen wie die großen Stars im Parcours oder Viereck. Das NaturEnergie-Maskottchen Aktivo lässt sich den Besuch beim CHI natürlich nicht entgehen und kommt am Samstag und Sonntag zum Kuscheln und Spielen vorbei.

Ein Hingucker ist außerdem der Aktionszirkel des CHI Donaueschingen an der Brigach. Wer sich vom Springgelände Richtung Dressurarena bewegt, kommt an dieser Fläche mit vielen tollen Angeboten und Aktionen vorbei. Hier können interessierte Besucher wertvolle Tipps zu den Themen pferdegerechte Ausbildung, Gesundheit, Bodenarbeit oder Zirkuslektionen erhalten und persönliche Gespräche mit den Akteuren selbst führen.

Der CHI Donaueschingen verbindet mit seinem hochkarätig besetzen Teilnehmerfeld, der vielseitigen Ausstellungsmeile, dem Kinderland und dem Aktionszirkel Traditionelles mit Neuem und entwickelt ein ganz neues Eventerlebnis- ein Muss für die ganze Familie!

