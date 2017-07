Pressemitteilung CHIO Aachen: US-Springreiter mit breiter Brust, Deutschland im Umbruch Aachen, 9. Juli 2017 Es sind die ganz großen Namen des Springsports, die beim CHIO Aachen vom 14. bis zum 23. Juli an den Start gehen. Aus den Top 20 sind 17 Reiter dabei.



„Bärenstark“, kommentiert Turnierleiter Frank Kemperman kurz und knapp das Teilnehmerfeld. Er freut sich insbesondere auf das US-amerikanische Team. Angeführt vom Weltranglistenersten Kent Farrington gehen sie in Top-Besetzung in den Aachener Parcours. Zudem werden Farrington, Lauren Hough, McLain Ward (Nr. 3 Weltrangliste), Beezie Madden und Laura Kraut auch ihre Top-Pferde satteln. In dieser Besetzung sind sie ein Favorit im Mercedes-Benz Nationenpreis am Donnerstagabend (20. Juli).



Für Team Deutschland wird die Titelverteidigung im Mercedes-Benz Nationenpreis ein schwieriges Unterfangen. Die besten Reiter der Welt wollen ihnen diesen begehrten Titel entreißen. Neben den Arrivierten Daniel Deußer (Nr. 2 Weltrangliste), Christian Ahlmann (Nr. 6), Marcus Ehning, Ludger Beerbaum und Marco Kutscher dürfte der Umbruch im deutschen Springsport im Mittelpunkt stehen. Für Nachwuchsstars wie Laura Klaphake und Maurice Tebbel ist der CHIO Aachen 2017 eine große Chance. Die Spannung ist groß, welches Team die Bundestrainer Otto Becker und Heinrich-Hermann Engemann nominieren werden. Übrigens: 2017 wird gleich dreimal Beerbaum in der Soers einreiten, neben Ludger kommen auch Meredith Michaels-Beerbaum und Markus Beerbaum.



Aus den Top 10 der Weltrangliste kommen auch Eric Lamaze (CAN), Steve Guerdat (CH), Kevin Staut (FRA) und Scott Brash (GB) nach Aachen. Brash gelang bisher als einzigem Reiter der Welt ein Sieg im „Rolex Grand Slam of Show Jumping“. Diesen legendären Erfolg könnte als Nächster Pedro Veniss schaffen. Der Brasilianer gewann das letzte Major-Turnier in Genf und befindet sich rechtzeitig in Top-Form. So gewann er gerade eine 5*-Prüfung im kanadischen Spruce Meadows, wo er sich gezielt auf den CHIO Aachen vorbereitet. Denn Spruce Meadows verfügt wie Aachen über einen großen Rasenplatz.



Die Hoffnungen des aktuellen CHIO Aachen-Partnerlands Niederlande ruhen auf dem amtierenden Welt- und Europameister Jeroen Dubbeldam. Er weiß übrigens, wie sich siegen anfühlt: Bereits 2001 gewann er den Rolex Grand Prix beim CHIO Aachen, den wohl begehrtesten Großen Preis der Welt. Eine starke Equipe schickt auch Belgiens Nationalcoach Peter Weinberg. Mit Pieter Devos ist ein Reiter dabei, der auch bereits einen Major-Sieg verbuchen konnte (2013 beim Spruce Meadows 'Masters'). Darüberhinaus werden die Philippaerts-Brüder und Gregory Whatelet für Aachen satteln.



Alle Superstars sind bereits am Mittwoch, 19. Juli, beim Turkish Airlines-Preis von Europa zu erleben. Karten dafür und für alle anderen Tage gibt es online unter www.chioaachen.de/ticketsund an der Hotline: (0241) 917-1111. Hier steht ein Foto zum download zur Verfügung. Es kann in Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung kostenlos verwendet werden (Foto: CHIO Aachen/ Arnd Bronkhorst).