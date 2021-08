CHIO Aachen CAMPUS: Kongress #neuland parallel zum Weltfest des Pferdesports 2021

Parallel zu Deutschlands größter jährlicher Sportveranstaltung, dem CHIO Aachen, veranstaltet die Rhein Ruhr City GmbH am 16. September ein neues Format zum Thema Nachhaltigkeit und Diversität bei Sport- und Kulturveranstaltungen. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung wird in den Kongress #neuland (14.-16.9.2021) eingebettet sein, der im Verbund von Wirtschaft, Politik, Investoren und Wissenschaft Lösungen für eine effiziente und ebenso ökologisch und ökonomisch nachhaltige Zukunft anstrebt.



Gemeinsam mit dem CHIO Aachen CAMPUS, der eine internationale Plattform für den Reitsport darstellt und diese Themen vorlebt, soll im Rahmen von #neuland die Erwartungshaltung der Menschen nach Lösungen für nachhaltige Sport- und Kulturveranstaltungen diskutiert und bedient werden. „Wir freuen uns, ein neues Veranstaltungsformat in Deutschland zu installieren, das Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildner rund um Sport- und Kulturveranstaltungen im Bereich der Nachhaltigkeit erstmals in dieser Form an einen Tisch bringt“, sagt Michael Mronz, CEO der Rhein Ruhr City GmbH und Gründer der gleichnamigen Initiative Rhein Ruhr City, die ein ökologisch und ökonomisch nachhaltiges Regionenkonzept zur Bewerbung von Olympischen und Paralympischen Spielen erstellt hat.



Um die öffentliche Wahrnehmung für dieses in der Sport- und Kulturbranche wichtige und aktuelle Thema weiter zu stärken, werden Entscheiderinnen und Entscheider aus nationalen und internationalen Sportverbänden, Sportclubs, Sportlern, Dienstleistern, Umweltorganisationen, Sponsoren, Wissenschaftlern und Politikern als Panelgäste und Keynote-Speaker erwartet. „Auf der Agenda von #neuland stehen wichtige Zukunftsthemen, die bei Sport- und Kulturveranstaltungen immer zentraler werden, sowohl bei den Zuschauern als auch bei Veranstaltern und Sponsoren“, sagt Stefan Knopp, Leiter des CHIO Aachen CAMPUS. Der Kongress umfasst die sechs Themenblöcke Gleichberechtigung im Sport, Die Rolle des Sports in der Gesellschaft/Bedeutung des Breitensports als Basis für den Spitzensport, Green Arena, Green Events, Nachhaltiges Sponsoring sowie Monetarisierung des Sports. Tickets für die Veranstaltung, zu der u.a. Dressur-Superstar Isabell werth und Stefanie Peters, Präsidentin des Aachen-Laurensberger Rennvereins e.V. (ALRV) als Sprecherinnen zugesagt haben, sind auf der Webseite erhältlich.



Bisherige Zusagen (Auszug, alphabetisch):Jörg Ammon (Konferenz der LSBs) Axel Balkausky (ARD), Jana Bernhard (S20), Thomas de Buhr (DAZN), Torsten Burmester (DBS), Christian Deuringer (Allianz SE), Dagmar Freitag (MdB), Thomas Fuhrmann (ZDF), Friedbert Greif (Architekturbüro Albert Speer & Partner), Georgina Grenon (Paris 2024), Max Hartung (DOSB Athletenkommission), Michael Käfer (Gastronom), Stefan Klett (LSB NRW), Lars Lamadé (SAP), Stefan Löcher (Arena Management GmbH), Prof. Dr. Helmut Lötzerich (DSHS Köln) Stephan Mayer (BMI), Michael Mronz (Rhein Ruhr City/ART GmbH), Rainer Osnowski (lit.Cologne), Stefanie Peters (ALRV), Andreas Rettig (Viktoria Köln), Ali Russel (Extreme), Marie Sallois (IOC), Carsten Schmidt (Hertha BSC), Prof. Peter Schwenkow (DEAG), Christian Seifert (DFL), Dietloff von Arnim (DTB), Hans-Joachim Watzke (BVB), Alexander Wehrle (1. FC Köln), Thomas Weikert (ITTF), Isabell Werth

CHIO Aachen CAMPUS