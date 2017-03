Cooler Online-Schnupperkurs: Pferde magisch anziehen

Kostenlos - aber sicher nicht umsonst :-)



Hallo liebe Pferdefreunde, seit so vielen Monaten schreibe ich über ihn und erzähle, er würde "in Kürze" beginnen. Nun ist es endlich so weit: Er ist fertig!



Mein erster Online-Schnupperkurs "Pferde magisch anziehen".

Ab Freitag kannst Du dich anmelden und dann geht es auch sofort los:



10 Tage - 10 Lektionen - 10 x direkter Austausch zwischen Dir und mir.

Mehr verrate ich heute noch nicht. ;-)



Nur so viel: Am Freitag bekommst Du hier die Info von mir mit dem Link zur Anmeldung. Lasse Dich überraschen.....





Viele liebe Grüße! Mona

