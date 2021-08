Country & BBQ Liechtenstein 2021- 4 volle Tage Country

Cowboys & Cowgirls,

gerne stellen wir euch die nächsten Wochen die einzelnen Country Tage vom 23.-26 September 2021 vor.





OLD WEST NIGHT, DO 23.Sept 2021





LIVE Bands: William Michael Morgan, Kezia Gill, Addison Johnson

Dress Code: Cowboy (sorge auch Du für eine coole Stimmung)

Specials: Welcome Drink, Show & Opening



PREMIERE (VIP Abend)

Ticket: 99.00 CHF inkl. Sitzplatz & Dinner

Doors Open @ 17.00 uhr

-- limitierte Tickets --

LineUp 2021



Tickets & alle Infos: www.country.li





Beim Welcome Drink in Old Town von 17.00 - 18.00 Uhr gibt es vieles zu erleben: Show & Entertainment! Beim anschliessenden Fest in der 1500m2 grossen "Music Hall" mit doppelstöckigem Saloon und wunderbarem Ambiente, kann das BBQ Dinner vom feinstem genossen werden. Die Bewohner von der Westernstadt "Old Town" werden sich dabei auch unters Publikum mischen. Ein wunderbare Möglichkeit um einmal mit dem Reverend, dem Mayor oder dem Sheriff ein persönliches Gespräch zu führen..



Mit einem tollen Muisk LineUp eröffnet das Country & BBQ Liechtenstein 2021 für ein auserlesenes Publikum aus VIPs und limitierten Ticket Inhabern das Country-Wochenende.



Der Headliner vom Samstag Abend "William Michael Morgan" spielt dabei vor einem geschlossenen Publikum in familiärem Ambiente und freut sich nach dem letzten Jahr bestimmt, erneut "Back in Europe" zu sein!





Mit seinem Nummer 3 Album in den US-Country Charts Anfang dieses Jahres machte "Addison Johnson" auf sich aufmerksam. Wir sind stolz solch einen aufstrebenden Musiker das erste Mal bei uns begrüssen zu dürfen und freuen uns auf die tolle Country Stimme auf der Bühne ab 18.00 Uhr.



Wer "Kezia Gill" noch nicht vom letzten Jahr her kennt, der darf sich auf etwas gefasst machen! Alle anderen werden bereits gefasst sein - aber bestimmt nicht weniger aufgeregt! Die beste Country Stimme Grossbritanniens singt am Donnerstagabend nicht nur wieder das Gänsehaut verursachende & wundervolle "Amazing Grace" (zum Mitsingen), sondern performt auch mit Ihrer UK Band tolle Hits und eigene Songs!

Country & BBQ Verein