Country Live diese Woche mit El Paso

Liebe Musikbegeisterten, hier nochmal eine kurze Erinnerung:

El Paso spielt am Sonntag, 12. Sept. im Schloss Rimsingen (Oberrimsingen) ein open Air Konzert im Innenhof des Schlosses. Im Rahmenprogramm Vorführungen der South West Linedancer.

Beginn ist 17 Uhr es gibt noch Karten an der Abendkasse. Für spontane Besucher ist dann keine Reservierung notwendig. Besser ist es aber wenn ihr mir vorher bescheid gebt. Unter zumstein@countrymusicfreiburg.de

Am Montagabend 13.9. gibt es ein kleines Konzert im ROCCA in Denzlingen mit El Paso (Beginn 19.30 im Biergarten, bei schlechtem Wetter spielen wir drinnen ab 20 Uhr (bitte denkt an GGG)

Vorgeschmack:

Freitag 10. Sept. Clapping Bones & Why Not (Doppelkonzert im Haferkasten Kenzingen) ab 19 Uhr

Samstag 11. Sept. Ben Meech & Olli Scheidies in der Burgschenke Landeck (open air im Biergarten 19 Uhr)

Michael Zumstein