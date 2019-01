(Neustadt/ Dosse) Das CSI Neustadt-Dosse ist seit dem Jahr 2000 die internationale Bühne für erstklassigen Springsport im gastgebenden Bundesland Brandenburg. Vom 9. - 13. Januar sind Gäste aus 12 Nationen bei der 18. Auflage des internationalen Reitturniers in der Graf von Lindenau-Halle dabei. Das EM-Jahr 2019 fängt gut an mit Gästen aus z.B. Dänemark, den Niederlanden, Schweden, Norwegen, Polen oder Belgien und den konkurrenzstarken deutschen Reitern. Prüfstein für 2019 Dazu zählen u.a. die Nationenpreisreiter und Derbysieger Holger Wulschner (Passin) und André Thieme (Plau am See), die seit Jahren zu den Top-Startern in Neustadt-Dosse gehören. Aber auch Brandenburgs Spitzenreiter, wie Felix Ewald (Storkow) oder Max-Hilmar Borchert aus Menz. Neustadt-Dosses Event ist der erste Prüfstein des neuen Sportjahres mit sechs großen CSI-Springen, darunter zwei Weltranglistenprüfungen im Preis der Deutschen Kreditbank AG und im Großen Preis des Landes Brandenburg, sowie den internationalen Youngster-Prüfungen. In der Graf von Lindenau-Halle geht es genauso darum Weltranglistenpunkte zu sammeln, wie auch um den richtigen sportlichen Auftakt für weitere Herausforderungen in der Hallensaison. Und speziell für die jungen Nachwuchspferde der internationalen Springreiter ist das CSI die erste internationale Station auf dem Weg in den großen Sport. Bühne für den Nachwuchs Immer aber ist das CSI Neustadt-Dosse auch ein Ziel für den Sportnachwuchs. Und der eroberte in den Folgejahren nicht selten dann auch die internationalen Prüfungen. Max-Hilmar Borchert ist genauso wie Laura Strehmel (Neustadt) ein Paradebeispiel dafür, dank des Junior Future Cups in Neustadt: “Das war immer ein Ziel, klar wollten wir da hin. Meistens ging es ja schon Wochen vorher los mit der Frage, wer für die Mannschaft reiten darf”, erinnert sich der Springreiter an seine ersten Starts beim feinen Hallenreitturnier in der Graf von Lindenau-Halle. Die Aufregung galt und gilt auch in diesem Jahr der Junior Future Tour mit Einzel- und Mannschaftswertung und dem ersten Finale des Postbank Children Cups. Dafür haben sich 23 noch sehr junge Reiterinnen und Reiter aus fünf Bundesländern empfohlen. Mit Steven Sperlich ist ein Schüler der Prinz von Homburg-Schule in Neustadt/ Dosse dabei und mit ihm sechs weitere Kandidaten aus dem Pferdesportverband Berlin-Brandenburg. Die besten Reiterinnen und Reiter, die sich über die Stationen in Groß Viegeln (M-V), Tasdorf (S-H), Neustadt/ Dosse und Klein Partwitz (Sachsen) qualifizieren konnten, treffen nun beim ersten internationalen Turnier des neuen Jahres aufeinander. “Heimspiel” für Steven Für Steven Sperlich ist es praktisch ein “Heimspiel”. Der Schüler holte sich mit der Stute Precious Moment SH Platz vier bei der ersten Wertung der Landesmeisterschaft Children in Neustadt-Dosse und zählt damit klar zu den jüngsten Teilnehmern beim Finale des Postbank Children Cups beim CSI Neustadt-Dosse. Aus dem Pferdesportverband Berlin-Brandenburg sind weitere sechs junge Talente dabei: Paula Fischer (Ravensberge), Pauline Beckmann (Schwanebeck), Victoria Wißner (Schenkenhorst), Carlotta Fettchenhauer (Berlin-Kladow), Julien Golle (Kablow) und Lara Zähle (Schwanebeck). Die Konkurrenz kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Karten für das CSI? Die gibt es noch: Telefonisch unter der Rufnummer (04126) 2701 oder online hier: http://csi-neustadt-dosse.de/kartenvorverkauf/. Ab dem 9. Januar sind Tickets ausschließlich an der Tageskasse in der Graf von Lindenau-Halle erhältlich, solange der Vorrat reicht. Weiter Informationen finden Sie digital - zum Beispiel im Internet: www.csi-neustadt-dosse.de ! Oder bei Facebook: https://www.facebook.com/csi.neustadt.dosse !