DANO stellt auf vollständig recycelbare Verpackung um und launcht eigenen Webshop

Vorbei sind die Zeiten, in denen biologische Produkte nur in ausgewählten Bio-Märkten verfügbar und somit für viele Menschen sowie ihre vierbeinigen Begleiter schlichtweg nicht erhältlich sind. So bietet DANO sein Bio-Tierfutter ab sofort nicht nur bei dm und in ausgewählten Supermärkten an, sondern auch im eigenen Webshop unter https://dano.bio/de/. Und wo Bio draufsteht, ist bei DANO nicht nur Bio drin, sondern auch Nachhaltigkeit drum. Denn der Hersteller verpackt sein Trockenfutter nun in vollständig recycelbaren Säcken aus Monoplastik und macht sein Sortiment so noch nachhaltiger.

Durch die Umstellung auf recycelbare Verpackungen möchte DANO seinen ökologischen Fußabdruck weiter verringern. Dabei verzichtet der Hersteller bewusst auf biologisch abbaubares Plastik, weil es sich entgegen der allgemeinen Annahme auf dem Komposthaufen nicht immer vollständig zersetzt und Mikroplastik zurücklassen kann. Die neuen Verpackungen für Trockenfutter aus Mono-Polyethylen hingegen, können von Abfallverarbeitern eingeschmolzen und so in den Wertstoffkreislauf rückgeführt werden. Auch der Großteil der übrigen Produkte wird bereits nachhaltig verpackt. Dabei achtet DANO nicht nur auf die Wiederverwertbarkeit der Materialien, sondern auch darauf, dass diese eine lange Haltbarkeit ermöglichen. Das hilft nicht nur, Abfall durch abgelaufene Produkte zu vermeiden, auch bleiben die hochwertigen Zutaten des Bio-zertifizierten Hunde- und Katzenfutters frisch sowie schmackhaft.

Das ökologische Tierfutter von DANO können umweltbewusste Tierhalter dank des neuen Shops nun 24/7 online im gesamten deutschsprachigen Raum erwerben. Dabei gibt es eine Vielfalt an leckeren und biologischen Trockenfutter-Sorten, Pasteten, Snacks sowie Kaustangen ohne Konservierungsstoffe, Zuckerzusatz oder minderwertige Inhaltsstoffe zu entdecken.

„Mit dem DANO Onlineshop bieten wir nun für den gesamten deutschsprachigen Raum die Möglichkeit, unser hochwertiges Hunde- und Katzenfutter zu beziehen und überschreiten mit dem Angebot zur Lieferung nach Österreich und in die Schweiz sprichwörtlich Grenzen“, sagt Dennis Dubbelman, Business Development Manager bei DANO. „Jeder hat nun die Möglichkeit, sich unsere Bio-Produkte für seine Vierbeiner bequem nach Hause liefern zu lassen und das ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro ohne Versandgebühren.“

Über DANO

Das zertifizierte Bio-Tierfutter DANO steht für eine ökologische Ernährung von Hund und Katze – hochwertig und lecker.

DANO überträgt seine hohen Ansprüche an Nachhaltigkeit sowie Achtung der Natur auf sein qualitativ hochwertiges Hunde- und Katzenfutter. Respekt vor Natur und Tieren ist fest in DANO’s Philosophie verankert und so stammen alle tierischen Proteine, die zur Herstellung des Futters genutzt werden, aus biologischer und verantwortungsvoller Tierhaltung. Besonders wichtig ist dem Unternehmen die Nachverfolgbarkeit aller Inhaltsstoffe auf ihrem Weg vom Bauern bis in das Produkt, denn nur so kann die hohe Qualität mit gutem Gewissen sichergestellt werden. Dazu führt DANO’s Qualitätsmanagement eigenverantwortliche Überprüfungen der Landwirte und Erzeuger durch. Das schlägt sich auch in sieben Zertifikaten* wieder, darunter Bio-, Tierschutz- sowie Güte-Siegel, die für DANO’s Transparenz und Fairness stehen.

*Biologische Zertifikate: Europäisches Bio-Gütesiegel, EKO-Gütesiegel, Bio-Siegel Tierschutz-Zertifikate: Beter Leven-Gütesiegel der niederländischen Tierschutzgesellschaft (Dierenbescherming), Zertifikat der niederländischen Gesellschaft für den Ersatz von Tierversuchen (Proefdiervrij), MSC-Gütesiegel Zertifikate zur Lebensmittelsicherheit: ISO 22000