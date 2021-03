Das 41. Kaltenberger Ritterturnier in Kaltenberg / Geltendorf / Landsberg, Lech wird auf 2022 verschoben!

Auch aus anderen Gründen ist eine Absage nicht vermeidbar: Zu sehr sieht man sich dem eigenen Qualitätsanspruch und der 40-jährigen Tradition des Turniers verpflichtet. „Zum Kaltenberger Ritterturnier gehört die mitreißende Liveshow, das Drumherum mit dem abwechslungsreichen Bühnen- und Musikprogramm, das Treiben an den vielen Marktständen oder in den mittelalterlichen Lagern … Nur all das zusammen sorgt für das besondere und weltweit einzigartige Flair, für das unser Turnier steht“, so Wiegand. Dies alles nicht in vollem Umfang bieten zu können, mache die Entscheidung, das Turnier ins kommende Jahr zu verlegen, alternativlos. Sie bedeutet jedoch nicht, dass es im Sommer nicht doch mittelalterliches Leben und Treiben auf einem Markt rund um das Schloss Kaltenberg geben könnte. „Bereits im letzten Jahr haben wir bei den Besuchern unserer Markttage an den Wochenenden und an der Beteiligung an unserem Benefizkonzert zugunsten unserer Künstler bemerkt, dass die Kaltenberg-Familie zusammenhält“, so Wiegand. Dass man flexibel und mit durchdachten Konzepten auf die Infektionslage reagieren könne, habe man 2020 bereits bewiesen.

In den kommenden Wochen werde man sich nunmehr mit allen Ticketinhabern des Turnieres 2021 direkt in Verbindung setzen. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2022. Derzeit sind die Veranstalter noch dabei, eine unkomplizierte Abwicklung in die Wege zu leiten.

„Die Treue unseres Publikums und das Herzblut, mit dem viele unserer Besucher den Turniertag prägen - etwa, wenn sie den Rittern in der Arena zujubeln oder sich in unseren mittelalterlichen Lagern tummeln - ist uns immer wieder ein Ansporn“ so Wiegand. „Wir sehen uns auf Schloss Kaltenberg wieder, versprochen!“ 2021 noch einmal in einem anderen Rahmen. 2022 dann wieder mit einer begeisternden Liveshow und einer zum Leben erweckten mittelalterlichen Turnierstadt – um gemeinsam das größte Mittelalterfest der Welt zu feiern.