Das Buch "Seemannsgarn? - Hein Buddelkieks unglaubliches Abenteuer"

Neueste Nachrichten von der Bücherfront:

"Seemannsgarn?"

- Hein Buddelkieks unglaubliches Abenteuer -

erzählt von Manfred S. Schulze, ist endlich veröffentlicht: als Printversion in hardcover: ISBN 978-3-944416-34-2 und als Ebook auf allen Portalen: ISBN 978-3-944416-35-9 als Hörbuch ebenfalls bald (in Arbeit): ungekürzte Autorenlesung: ISBN 978-3-944416-36-6.

"Ein alter Seemann lebt in seinen Erinnerungen und erzählt sein größtes Abenteuer: In der Mitte des vorigen Jahrhunderts wird sein Fischdampfer im Nordatlantik von einem brechenden Eisberg zertrümmert und in die Tiefe gerissen. Die Suche nach dem Schiff und seiner Besatzung bleibt erfolglos: 'Totalverlust'. Niemand konnte ahnen, dass es einer in höchster Not schaffte, sich auf das Eis zu retten. Aber damit war seine Not noch lange nicht beendet... Das Eis trieb nach Süden und begann zu tauen. Kurz vor dem Hungertod verschlug es ihn an die afrikanische Küste. Hier wurden Menschen zu rettenden Freunden, andere zur erneuten Bedrohung für ihn."

Eine Erzählung voller Spannung, Dramatik und Mystik und die Erkenntnis, dass es sich immer lohnt, niemals aufzugeben.

Bezugsquelle, Preise, Lieferbedingungen und Leseprobe im Internet unter: www.weltumreiter.de/Bücher-DVD

Ich freue mich über jede Bestellung und liefere meine Bücher gerne auf Wunsch mit Handsignierung!

