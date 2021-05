Das Comeback der Lipizzaner

Das Ballett der weißen Pferde und das Team der Spanischen Hofreitschule Wien sind zurückgekommen, um zu bleiben.

Mit einer neuen, auf das heimische Publikum zugeschnittenen Vorführung

„Lipizzaner Special“ wird am Samstag, den 22. Mai um 11:00 Uhr das Programm der Hofreitschule in der prächtigen Barockhalle wieder aufgenommen

Aus der Vielzahl von Lektionen der Hohen Schule der Klassischen Reitkunst, weltweit bekannt als „das weiße Ballett der Lipizzaner“, werden im neuen Programmformat jeweils drei der faszinierendsten Übungen der Reitkunst präsentiert.

Um mit dem neuen Programmformat „Lipizzaner Special“ ein neues Publikum, insbesondere Familien und ÖsterreicherInnen auf die aus der Ferne traditionell und fast imperial wirkende, klassische Reitkunst neugierig zu machen, wird ein Programm mit drei Lektionen zusammengestellt.

Neben den „Schulen auf und über der Erde“, zu denen die berühmte „Levade“ oder die spektakuläre „Kapriole“ gehören, werden alternierend die „Arbeit an der Hand“, „Am Langen Zügel“, das Lipizzaner-Solo oder „Alle Gänge und Touren der Hohen Schule“ oder die bekannte „Schulquadrille“.

Mit den kurzweiligen Erläuterungen zwischen den Lektionen dauert das neue Programm nicht mehr als 45 Minuten, was sich auch im günstigen Ticketpreis deutlich niederschlägt.

Die nächsten Lipizzaner Specials: So.,23. Und Mo., 24. Mai um 11 00 Uhr.

Dauer ca. 45 Minuten.

Der Ticketverkauf beginnt am Dienstag, den 18. Mai 2021.

Weiterer Programmstart ab dem Mi., 19. Mai 2021:

Die geführten Rundgänge, „Das Morgentraining mit Musik“ und der Klassiker „Das Ballett der weißen Pferde“

Erlebnisreiche Rundgänge hinter den Kulissen

der Spanischen Hofreitschule Wien

Für alle, die einen Blick hinter die Kulissen der Spanischen Hofreitschule werfen möchten, findet ab Mittwoch, den 19.Mai 2021 ein weitgefächertes Programm an speziellen Führungen für Jung und Alt statt.

Das bereits pferdebegeisterten Menschen bekannte Mekka der Reitkunst bietet spezielle Kinder- und Familienführungen mit abwechslungsreichen Geschichten über Kaiser & Krone und zeigt wie aufregend und zeitgemäß die jahrhundertalte Reitkunst der weltberühmten Lipizzaner und ihrer Bereiter*innen bis zum heutigen Tag geblieben ist.

Im Klassiker unter den Führungen „die geführten Rundgänge“ erhalten wissbegierige Besucher in knapp einer Stunde Einblick in 455 Jahre gelebte Weltgeschichte.

Zu einem der spektakulärsten Rundgänge zählt die Besichtigung der zweigeschoßigen, barocken Dachkonstruktion, die unmittelbar an das Michaelertor anschließt und im Rahmen einer Architekturführung zu besichtigen ist.

Der Aufstieg über 170 Stufen lohnt sich!

Höhepunkt jeder Führung ist der Besuch der Stallburg, den Stallungen der Lipizzaner, die zum Greifen nah erlebt werden können.

Beginn der Führungen am Mittwoch, den 19. Mai 2021

Alle Führungen

Die Geführten Rundgänge:

Täglich außer Montag ab 13:00 Uhr

Die Kinderführungen und Architekturführung:

Freitag, Samstag und Sonntag

Das Morgentraining mit Musik

So bekannt der Name der weißen Pferde und ihr Auftritt in der „schönsten Reithalle der Welt“ ist, so wenig weiß man, welche Vorarbeit hinter jeder der Lektionen, die präsentiert werden, für Pferd und Reiter steckt.

Im Rahmen dieses seit Jahrzehnten praktizierten Trainings üben die Bereiter*innen und ihre Hengste Lektionen wie Piaffe, Passage, Kapriole und Courbette. „Von der Koppel bis zur Kapriole“ – vom Junghengst bis zum ausgebildeten Schulpferd erleben sie die einzelnen Ausbildungsstufen hautnah.

Das erste Morgentraining mit Musik findet am Freitag, den 21. Mai 2021 um 10 Uhr statt.

Dauer des Trainings ist eine Stunde und findet anschließend jeweils Dienstag und Freitag statt.

Die Vorführung „Das Ballett der weißen Pferde“ in der prächtigen Barockhalle

Im Rahmen der berühmten Vorführung erleben Sie die einzigartige Perfektion der sieben beeindruckendsten Lektionen der „Hohen Schule der Klassischen Reitkunst“. Die Spanische Hofreitschule in Wien ist die einzige Reitinstitution, an der diese Form der Reitkunst bis heute unverändert bewahrt und ausgeführt wird.

Allen voran mit der Lektion „Die Schule über der Erde“ präsentiert von der ältesten Kulturpferderasse der Welt– den Lipizzanern – und ihren Bereitern, hat die Spanische Hofreitschule Wien eine weltweite Alleinstellung erreicht. Interessante Erläuterungen begleiten das Programm und ausgewählte klassische Musik untermalt die Eleganz der Präsentation.

Das erste Vorführung Das Ballett der weißen Pferde findet am Samstag, den 12. Juni 2021 um 11 Uhr statt.

Dauer der Vorführung ist ca.70 Minuten.

Alle Termine, Zeiten und Preise

Telefonische Auskünfte gibt es unter: +43–1–533 90 31–0

Da sich situationsbedingt kurzfristig etwas ändern kann, wird das Programm täglich aktualisiert.

Wir sorgen für Ihre Gesundheit und Sicherheit mit einem erstklassigen Präventionskonzept. Die Covid 19 Präventionsmaßnahmen in der Spanischen Hofreitschule entsprechen den aktuellen Verordnungen der österr. Bundesregierung für Kulturinstitutionen. Für den Besuch aller Veranstaltungen (Morgentraining, Lipizzaner Special, alle Führungen, Vorführung) ist am Eingang ein Nachweis: Getestet-Genesen-Geimpft vorzuweisen.

Im gesamten Gebäudekomplex der Spanischen Hofreitschule Wien und in der Stallburg besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2 Maske. Das gilt auch beim Sitzen während der Veranstaltungen.

Die Informationen im Detail werden auf www.srs.at zu entnehmen sein.

