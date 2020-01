Das erste Fohlen des Jubiläumsjahres ist da!

Wir freuen uns über ein kerngesundes Stutfohlen, das im Lipizzanergestüt Piber als erstes Fohlen des Jubiläumsjahres 2020 das Licht der Welt erblickt hat.

Stutfohlen mit Mutterstute Dubovina - © Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber GöR

Am Samstag, 18. Jänner 2020, wurde um 23:30 Uhr das erste Fohlen des Jahrganges 2020 geboren. „Das kleine Stutfohlen aus der Dubovina und vom Vater Neapolitano Aga ist wohlauf und erfreut sich bester Gesundheit“, so Gestütsmeister Erwin Movia. „Die Geburt war problemlos und das Stutfohlen zeigt sich bei den ersten Gehversuchen im Freien sehr aufgeweckt, so der Gestütsmeister weiter. Das entzückende Fohlen hatte es recht eilig und kam einige Tage früher als errechnet auf die Welt. Einen Namen hat es noch nicht, diesen erhält es entsprechend der Gestütstradition erst im Alter von rund sechs Monaten, wenn es von der Mutter abgespähnt wird. Diesen Frühling werden wie jedes Jahr an die 40 Fohlen im Lipizzanergestüt Piber erwartet. Einige dieser quirligen Kleinen werden in einem halben Jahr mit Ihren Müttern ihr großes Debüt in der schönsten Reithalle der Welt in der Spanischen Hofreitschule in Wien anlässlich „Piber meets Vienna“ feiern. Lipizzaner werden so wie unser Stutfohlen meistens braun, schwarz oder mausgrau geboren und bekommen ihre typische Schimmelfarbe erst mit etwa fünf bis zehn Jahren.

Gestütsmeister Erwin Movia mit Stutfohlen und Mutter Dubovina- © Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber GöR

TIPP: Fohlenerlebnistage und Führungen

Bei den „Fohlenerlebnistagen“ können unsere „Kleinen“ hautnah erlebt werden. Bei diesem speziellen Programm wird unser Nachwuchs mit den Mutterstuten dem Publikum präsentiert. Gestütsmeister Erwin Movia kennt die Pferdekinder von Geburt an und erzählt vom oft lebhaften Alltag. Anschließend können unsere Besucher eine geführte Gestütsbesichtigung durch das Gestüt genießen.

Termine Fohlenerlebnistage 2020:

Samstag, 22.02.2020, Samstag, 07.03.2020

Donnerstag, 19.03.2020 / Josefitag, Samstag, 28.03.2020, Samstag, 18.04.2020

Beginn ist jeweils um 14:00 Uhr.

Geführte Gestütsbesichtigung bis 20.03.2020: täglich um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr

Pferdepflegerin Winterer mit Stutfohlen und Mutter Dubovina - © Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber GöR

Manuela Weißenberger,

Leitung Marketing Lipizzanergestüt Piber