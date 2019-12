Anzeige

DAS MEER. DEIN PFERD. EURE AUSZEIT. REHEDYK.

URLAUB WIE ER ZU EUCH PASST...

Es gibt Orte, die sind besonders. Besonders durch die Natur. Ihre Atmosphäre. Ihre Ruhe. Und natürlich durch die Menschen,

denen man dort begegnet.

REHEDYK IST SO EIN BESONDERER ORT...

Ein kleines Landhotel an der Nordsee, nah am Meer. Mit klarer Luft. AusZeit, Entspannung , Ruhe und Stille

erleben. Gerne mit dem eigenen Pferd. Das ist hier besonders erwünscht und willkommen. Nicht nur, wenn es Husten und Probleme mit

seinen Atemwegen hat . Aber wenn, kann es hier eine richtige Hustenkur machen. Mit allem, was dazugehört.

Hier kannst du Urlaub machen, wie er zu dir passt . Weil Rehedyk und die umliegende Dithmarsch ein Ort mit unendlich

vielen Möglichkeiten ist...

FÜR REITURLAUB WIE VIELE ES TRÄUMEN. FÜR FERIENGÄSTE UND FAMILIEN.

FÜR BIKER UND GOLFER. FÜR ALLE RUHE-SUCHENDEN..

UND FÜR ALLE EINFACH - URLAUB PUR!

Das Landhotel Rehedyk in St.Michaelisdonn - ein besonderer Ort für Menschen und ihre Pferde...

Die Menschen, die diesen Platz mit Seele erfüllen, sind Tanja und Marco Böttger.

Sie sind die Inhaber dieses kleinen Landhotels Rehedyk, wo sie zusammen mit ihren Pferden ihren ganz eigenen Traum leben.

Und jeden Tag dafür sorgen, dass er für Menschen und Pferde zu etwas ganz Besonderem wird.

REHEDYK - EIN BESONDERER ORT FÜR HORSEMANSHIP VOM FEINSTEN...

Tanja Rühter-Böttger, TGT-Trainerin (THE GENTLE TOUCH nach Peter Kreinberg)

"Pferde fühlen, erleben, verstehen und erlernen - das ist für mich die Basis des Reitens im Einklang."

Tanja Rühter-Böttger ist mit Herz und Seele Horsemanship-Trainerin - und gestaltet Ihre Kurse sehr focussiert. Ihr geht es vor allem um

einen fairen, fachlich fundierten und freundlichen Umgang mit den Pferden! Horsemanship should be like that...

Horsemanship-Training, wie es sich Pferde wünschen...

Traditionelles Horsemanship - Weite und Einstellungen

Den Reitersitz - locker und in Balance

Die Hilfengebung - fein und bewusst

Die Schulung der Sinne - achtsam und mit Gefühl

(aus: Horsemanship & Life - Kurse / 4 Leitlinien)

Die Horsemanship-Kurse von Tanja Rühter-Böttger werden von Urlaubsgästen mit eigenem Pferd sehr gerne wahrgenommen.

Auf Nachfrage kann die Teilnahme eventuell auch mit einem Lehrpferd absolviert werden.

Möglich sind Einzelunterricht oder Intensivkurse mit individuellem Wunschthema und Theorieeinheiten wie z.B.

Bodenarbeit, Doppellongenarbeit, Trailtraining, gesunde Gymnastizierung, leichtes Reiten an feinen Hilfen uvm...

Und angesprochen und herzlich willkommen sind in den Horsemanship-Kursen von Tanja Rühter wirklich alle:

(Wieder-) Einsteiger, Nachwuchsreiter, Freizeitreiter und Turnierreiter aus allen Sparten des verantwortungsvollen Reitens.

Nach diesem "Trainingsurlaub" nimmst du ganz sicher viele neue Impulse mit nach Hause.

"Sanftheit im Herzen und im Körper lässt dein Pferd vertrauen"

(Tanja Rühter-Böttger)

Hier gibt`s weitere Infos über Tanja Rühter-Böttger und Ihre Kurse:

http://tanja-ruehter-horsemanship.de/

und auf Ihrer Webseite unter den den Stichworten Pferdetraining, Horsemanship & Life sowie

Horsemanship im Trainingsurlaub

Die Termine für nächsten Horsemanship-Basis - Kurse:

Horsemanship - Kurs Basic

22.02.2020 / 08.04.2020 / 28.04.2020 / 30.05.2020

Ein kleiner Überblick über Rehedyk:

2 stilvolle Ferienwohnungen, 6 charmante Doppel- und Einzelzimmer, Seminarraum,

großer Offenstall mit Paddock und Weideland in Geest und Marsch,

6 Gastpferdeboxen mit Graspaddock, Traumhaftes Ausreitgelände

Reithalle 20m x 40m, Round en, Außenreitplatz 30m x 50m

REHEDYK - EIN BESONDERER ORT FÜR HUSTENPFERDE...

Das tat gut: Nach solch einem Soledampfbad auf Rehedyk können sich die gereizten und entzündeten Atemorgane deines Pferdes beruhigen, der Heilungsprozess beginnen...

Wenn du das Gefühl hat, dass dein Pferd Probleme mit seinen Atemwegen hat, ist es hier auf Rehedyk bestens aufgehoben. Denn die

Lungenkur ist ganz bestimmt die richtige Entscheidung, um die Atemwege deines Pferde zur Ruhe kommen und die Entzündungen heilen zu

lassen. Für besseres Atmen und nachhaltiges Durchatmen. Auch dann noch, wenn dein Pferd wieder im heimischen Stall zurück ist.

Seine Unterbringung ? Einfach himmlisch in...

Strohfreien Freiluftboxen mit eigenem Graspaddock

Erstklassigem Raufutter

Intensiv-Inhalation in unserer Solekammer

Und auf Wunsch: gesunde Bewegung durch Horsemanship-Training



ÜBRIGENS...AUCH PFERDEOSTEOPATHIE UND -PHYSIOTHERAPIE IST AUF REHEDYK EIN WICHTIGES THEMA...

Marco Böttger ist ausgebildeter Pferdeosteopath und -Physiotherapeut.

(Ausgebildet und zertifiziert durch: Osteopathische Pferdetherapie nach WELTER-BÖLLER).

Auszeit und Entspannung mit Blickkontakt zu den geliebten Pferden....auf Rehedyk ganz normal

Und während dein Pferd sich behandeln und verwöhnen lässt, kannst du es dir Tür an Tür in einem unserer liebevoll eingerichteten Gästezimmern gut gehen lassen...oder ein schmackhaftes und liebevoll zubereitetes Essen im wunderschönen Frühstücksraum einnehmen

REHEDYK - EIN BESONDERER ORT FÜR DEINE SEMINARE...UND VIELE ANDERE ANLÄSSE

Auf Rehedyk kannst du natürlich auch deine Coachingseminare, Yogatreats, Hundeworkshops, Reitkurse und vieles andere mehr durchführen.

Die Räumlichkeiten? Gästehaus, Ferienwohnungen, Gästezimmer, ein Seminarraum und sogar ein gepflegter Outdoorbereich sind vorhanden

und lassen eigentlich keine Wünsche offen. Es kann losgehen!

Weitere Infos dazu auf der www.rehedyk.de Herzlich willkommen!

REHEDYK - EIN BESONDERER ORT FÜR DEINE AUSZEIT...

Sich vom Alltagsstress befreien und Körper, Geist und Seele einmal durchatmen lassen...

Die Wellness-Angebote auf Rehedyk sind vielfältig und einzigartig. Neben Yoga (auch mit dem Pferd), Tai-Chi (auch speziell für Reiter), Qigong

und Basenfasten kannst du außerdem Kurse für eine harmonische Tier-Mensch-Beziehung, Hundekurse mit Hundecoach, Tierernährung und

Fotografie buchen. Auch Burnout-Prävention und -Therapie ist ein Thema. Weitere Infos zu Kursen und Workshops gibt`s auf der Webseite...

REHEDYK - EIN BESONDERER ORT ZUM FEIERN... SOGAR DEINE HOCHZEIT

Einen Grund für besondere Feste gibt es fast immer. Auf Rehedyk kannst du sie wundervoll romantisch und in stilvollem Ambiente

feiern. Und sogar auf dem Rücken deines eigenen Pferdes zum hauseigenen Standesamt reiten.

Denn warum sollte an diesem wichtigen Tag deines Lebens dein Pferd nicht an deiner Seite sein?

Auf Rehedyk ist selbst das möglich!

Und so kannst Du gerne Kontakt zu

Tanja Rühter-Böttger und Marco Böttger aufnehmen - Herzlich willkommen!

Landhotel Rehedyk

Helser Geestweg 11

25693 St.Michaelisdonn

Telefon +49 4853 - 8819502

Mobil +49 162 9403668