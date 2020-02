Das“ must have“ für den kommenden Sommer - endlich Hilfe bei Kriebelmücke und Gnitze!

Anzeige

14.April

Bisher scheint Jacky keine Beschwerden zu haben. Zunächst dachte ich, sie würde anfangen zu scheuern, was aber nur am juckenden, losen Winterfell lag. Sie ist also was das Ekzem betrifft noch beschwerdefrei, macht mir allerdings momentan ein wenig Kummer, weil sie vorne links immer wieder lahmt. Bisher gibts keine vernünftige Diagnose, aber Schmied und TA wurden gewechselt und nun hoffen wir, der Sache auf den Grund zu gehen.

Behandlung:

Seit die Temperaturen über 12 Grad gestiegen sind, sprühe ich Jacky nun täglich mit dem ARAN-YA Anti Kriebelmücke und Gnitze Spray ein. An besonders warmen Tagen habe ich zusätzlich die Ekzemerdecke draufgelegt, aber eben nur, wenn es wirklich mal warm war.

Außerdem habe ich die Temperaturen über 19 Grad genutzt, um Jacky ausgiebigst zu duschen und somit alte Hautschüppchen und loses Fell zu entfernen. Wir Ihr auf dem Foto sehen könnt, war sie anschließend ziemlich entspannt und hat gleich am Anbindeplatz noch schnell ein Nickerchen eingelegt

12 Mai

Nach wie vor ist Jacky beschwerdefrei. Dies kann zum einen natürlich an den immer noch recht kühlen Temperaturen und dem Regenwetter liegen, zum anderen gabs jedoch auch hier ein paar wenige warme Tage, an denen echt viel herumflog und Jacky hat wirklich keinerlei Ärger gehabt.

Art der Behandlung:

Jacky wird nach wie vor alle 24-48 Stunden mit dem ARAN-YA Anti Kriebelmücke und Gnitze Spray eingesprüht und zudem mit ihrer Ekzemerdecke eingedeckt. Im letzten Monat habe ich ihr 1x die Mähne und den Schweif ausgewaschen, sonst nichts.

02. Juni

Jacky geht es der Jahreszeit nach immer noch sehr gut, allerdings hat sie in den letzten 2 Wochen minimal angefangen, sich zu schubbern. Glücklicherweise nur absolut minimal, so dass die Haut bisher unversehrt blieb. Der Mähnenkamm ist auf einer Länge von ca. 10cm deutlich angeschwollen, aber immer noch weich und von der Temperatur her normal. Außerdem sieht man die typischen Rillen.

Bauchnaht und Schweif blieben bisher glücklicherweise verschont.

Behandlung:

Jacky wird nach wie vor alle 24-48 Stunden mit ARAN-YA Anti Kriebelmücke und Gnitze Spray eingesprüht und zudem mit ihrer Ekzemerdecke eingedeckt. Außerdem wasche ich ihr alle 10-14 Tage die Mähne komplett aus und spritze sie natürlich nach der Arbeit ab. Die Schubberstelle an der Mähne habe ich direkt mit der ARAN-YA Ekzempflege behandelt und seitdem ist dort auch nicht weiter gecheuert worden.

06 Juli

Ich freue mich sehr, dass es Jacky noch immer gut geht. Am Stall sind schon alle völlig verblüfft, welch ein Unterschied zwischen diesem Jahr und den vergangenen herrscht. Jacky war immer mit Abstand der schlimmste Ekzemer bei uns am Stall, hatte viele offene Stellen und hat sogar schon mehrfach die Weidenzäune umgehauen, wenn sie sich kratzen musste. In diesem Jahr gehts ihr nach wie vor gut. Sie ist entspannt, scheint auch keinen großen Juckreiz zu haben, denn selbst, wenn ich die Decke mal zeitweise abnehme, macht sie keinerlei Anstalten, sich zu schubbern.

Sie hat ganz leichte kahle Stellen hinter den Ohren, die aber kaum sichtbar sind, wegen der mittlerweile wunderschönen, langen Mähne, von der ich mir nie hätte träumen lassen, dass mein Pferd mal eine solche haben wird. Ich hoffe so sehr, dass die nächsten 2 Monate, die erfahrungsgemäß bei Jack immer am schlimmsten waren, weiterhin so super verlaufen und wenn dem so ist, werde ich mich persönlich dafür einsetzen, dass Global Prefer einen Orden bekommen !!!

Behandlung:

Jacky wird immer noch alle 24-48 Stunden mit ARAN-YA Anti Kriebelmücke und Gnitze Spray eingesprüht und zudem mit ihrer Ekzemerdecke eingedeckt. Außerdem wasche ich ihr alle 10-14 Tage die Mähne komplett aus und spritze sie natürlich nach der Arbeit ab. Wenn ich kleinere kahle Stellen finde oder merke, dass der Mähnenkamm anschwillt, behandle ich zudem direkt mit der ARAN-YA Ekzempflege.

28 August

Der letzte Monat war etwas schlimmer in Sachen Ekzem, als die Vormonate. Jacky hat besonders im Gesicht und an den Ohren ordentliche Scheuerstellen entwickelt und auch der Mähnenkamm ist dicker und stärker geschwollen. Nichts desto trotz, geht es ihr verhältnismäßig gut, sie steht ruhig und entspannt auf der Weide oder in der Box und juckt sich, wenn überhaupt, nur ganz kurz und keinesfalls so hysterisch wie im vergangenen Jahr. Die Mähne ist nach wie vor komplett erhalten und die paar kleinen Scheuerstellen im Gesicht und an den Ohren sind schnell verheilt und eigentlich auch kaum der Rede wert...

Behandlung:

Jacky wird immer noch alle 24-48 Stunden mit dem ARAN-YA Anti Kriebelmücke und Gnitze Spray eingesprüht und zudem mit ihrer Ekzemerdecke eingedeckt. Außerdem wasche ich ihr alle 10-14 Tage die Mähne komplett aus und spritze sie natürlich nach der Arbeit ab. Wenn ich kleinere kahle Stellen finde oder merke, dass der Mähnenkamm anschwillt, behandle ich zudem direkt mit der ARAN-YA Ekzempflege.

30 September

Jacky hat einen leicht geschwollenen Mähnenkamm und 2-3 kleinere Stichstellen, die aber schon krustig sind. Außerdem hat sie unterm Auge eine leichte Reizung, aber nicht wirklich erwähnenswert.

Behandlung:

Die betroffenen Stellen werden regelmäßig mit der ARAN-YA Ekzempflege behandelt. Das Einsprühen mit dem ARAN-YA Anti Kriebelmücke & Gnitze Spray habe ich mir in der letzten Woche dann gespart, denn durch den starken Regen wäre es ohnehin direkt ausgewaschen. Ebenso habe ich Jacky die Decke ausgezogen, da es wirklich täglich aus Eimern schüttet und sie immer in der nassen Decke steht sonst.



Ich denke, wir haben den Sommer hinter uns gelassen, auch wenn es vielleicht vereinzelt noch einmal was sonniger wird. Jacky ging es noch nie so gut wie in diesem Jahr und ich bin unendlich dankbar für diese Erfahrung, denn im vergangenen Jahr war es so schlimm für sie, auch psychisch, dass wir schon überlegt haben, sie zu erlösen, sollte 2010 für sie genauso schlimm werden.

Glücklicherweise kam ja alles anders und vor 2011 habe ich gar keine Angst mehr, denn wir wissen ja nun, wie wir alles gut überstehen und werden rechtzeitig unseren Vorrat an ARAN-YA füllen. Bei uns am Stall sind noch 2 weitere Ekzemerhalter, die so beeindruckt sind, dass sie im nächsten Jahr ebenfalls mit der Behandlung beginnen werden!

31 Oktober

Jacky geht es super. Sie kratzt sich hin und wieder noch, aber immer nur ganz kurz und im "normalen" Rahmen.

Seit der 2. Oktoberwoche ist Jacky nicht mehr eingedeckt bzw. nur noch mit Regendecke ohne Halsteil draußen und wird auch nicht mehr eingesprüht oder geschmiert. Wir haben den Sommer geschafft und ich kann immer noch nicht glauben, wie gut es Jacky geht. Ich glaube, jeder, der sie im verganenen Jahr gesehen und erlebt hat, wird nicht glauben, dass es sich um das gleiche Pferd handelt.

