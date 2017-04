Casino Grand Prix und niederösterreichische Springcups

Das Reitsportzentrum Lassee lässt mit Top-Programm aufhorchen

Christian Schranz mit Fuchswallach Whisper von Lichten CH. © horsesportsphoto.eu

Mit ihren beiden Turnierklassikern lockt das Reitsportzentrum Lassee von 25. Mai bis 05. Juni 2017 auf ihre weitläufige Anlage und bietet den Arrivierten ein phantastisches Programm: Neben der zweiten Etappe der Casino Grand Prix-Serie powered by Westfalia und den vier weiteren nationalen Serien – 2. OEPS-Amateur Springcup, 2. R34 Youngster Cup, 2. EQWO.net Pony Grand Prix, 2. OEPS-Nachwuchs Cup – finden in der zweiten Veranstaltungswoche die niederösterreichischen Springcups rund um den Königshofer-NOEPS Vereinscup, FTR Risikospringcup, EQUIVA Einsteiger Trophy, Schoeller Stilspringcup und erreplus Amateurcup statt. Ein große Erneuerung gibt es obendrein: Dank des neuen Bodens am Abreiteplatz und der tatkräftigen Unterstützung von Werner Magyer (Fa. Magyer Reitplatzbau) sind heuer noch bessere Bedingungen garantiert.

Sie zählen zweifelsfrei zu den Fixpunkten in jedem Jahr und sind aus dem heimischen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken: Die Turniere der Familie Schranz in Lassee. Bestens organisiert, mit viel Liebe zum Detail dekoriert und in Szene gestellt präsentiert sich das Areal rund um die großflächigen Freiplätze und dem hübsch geschmückten Gastrobereich in der extra für die Turniere umfunktionierten Reithalle. Überall findet man eifrige Helfer und hilfsbereite Hände, die beim Ausladen, Einparken und Ausräumen parat sind, am Abreiteplatz erfrischendes Wasser verteilen oder freundlich beim Buffet selbstgemachte Köstlichkeiten anbieten. Jeder hilft mit! Der Zusammenhalt im Verein wird großgeschrieben – da können sich Sabine und Christian Schranz auf ihre tatkräftige Truppe verlassen.

Hochkarätige Entscheidungen in der ersten Turnierwoche

Wie schon in den letzten Jahren gehört Lassee zur fixen Austragungsdestination der Casino Grand Prix-Serie und wird einmal mehr zum Hotspot der heimischen Springszene. Nach der zu Ostern ausgetragenen Etappe in Linz stellt das Reitsportzentrum von 25.-28. Mai die zweite Station der prestigeträchtigsten Springserie Österreichs dar. Zudem wartet das viertägige CSN-A* CSN-B CSNP-A mit den vier weiteren Cupentscheidungen rund um den OEPS-Amateur Springcup, den R34 Youngster Cup, dem EQWO.net Pony Grand Prix und den OEPS-Nachwuchs Cup auf. Darüber hinaus lockt die Ausschreibung mit offenen Prüfungen und eigenen Bewerben für junge Pferde.

Vielseitiges Programm am Pfingstwochenende

Nur eine Woche danach bietet das Pfingstwochenende von 02.-05. Juni ein breitgefächertes Programm. Mit dem eintägigen CSN-C NEU am 02. Juni kommen alle Einsteiger und Rookies voll auf ihre Kosten. Das anschließende B-Turnier verspricht nochmals rasante Rennen und spannende Springen im Parcours, denn neben etlichen Rahmenprüfungen bis 1,35 Meter werden die fünf blau-gelben Cups – der Königshofer-NOEPS Vereinscup, der FTR Risikospringcup, die EQUIVA Einsteiger Trophy, der Schoeller Stilspringcup sowie der erreplus Amateurcup – entschieden.

Neuer Abreiteplatz sorgt für Aufwertung

Für die diesjährige Saison darf eine Erneuerung angekündigt werden: Das Geläuf auf dem Abreiteplatz wurde von der Firma Magyer Reitplatzbau unter der Leitung von Werner Magyer erneuert, sodass man sich auf Top-Bedingungen einstellen darf. „Die Reitplatzböden sind ein wichtiger Erfolgsindikator. Nur wenn beste Bedingungen gegeben sind, fühlen sich Pferde und Reiter wohl. Daher sind wir sehr froh, dass wir in Zusammenarbeit mit Werner Magyer und der Firma Magyer Reitplatzbau unseren Abreiteplatz erneuert haben.“, ist sich Veranstalterfamilie Schranz einig.

Der Eintritt wird an allen Veranstaltungstagen frei sein!

Das Team rund um Sabine, Christian, Lisa, Lucas und Livia Schranz freut sich auf Euer Kommen.

Turnierkalender Reitsportzentrum Lassee:

CSN-A* CSN-B CSNP-A Lassee / NÖ von 25.- 28.05.2017

Casino Grand Prix powered by Westfalia, 2. OEPS-Amateur Springcup, 2. R34 Youngster Cup, 2. EQWO.net Pony Grand Prix, 2. OEPS-Nachwuchs Cup

von 25.- 28.05.2017 Casino Grand Prix powered by Westfalia, 2. OEPS-Amateur Springcup, 2. R34 Youngster Cup, 2. EQWO.net Pony Grand Prix, 2. OEPS-Nachwuchs Cup CSN-C NEU Lassee / NÖ am 02.06.2017

am 02.06.2017 CSN-B Lassee / NÖ von 03.-05.06.2017

Königshofer-NOEPS Vereinscup, FTR Risikospringcup, EQUIVA Einsteiger Trophy, Schoeller Stilspringcup, erreplus Amateurcup

Überblick Casino Grand Prix-Serie powered by Westfalia

CSN-A* CSNP-A Linz-Ebelsberg / OÖ - 13.- 16.04.2017

CSN-A* CSN-B CSNP-A Lassee / NÖ - 25.- 28.05.2017

CSN-A* CSN-B* CSNP-B Zeltweg-Farrach / ST - 29.06.-02.07.2017

CSN-A* CSN-B CSNP-B Preding / ST - 03.- 06.08.2017

CSN-A* CSN-B Kammer-Schörfling / OÖ - 31.08.- 03.09.2017

Mehr Infos auf www.reitsportzentrum-lassee.at



