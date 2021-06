Das Wetter für den Reitausflug immer im Blick

Warmes Wetter lockt viele Reit-Fans zum Ausritt über Wiesen und Felder. Ein Blick auf die Wetterstation wetteronline home verrät, ob Pferd und Reiter beim Ausflug trocken bleiben. Die WLAN-Wetterstation von WetterOnline gibt zuverlässig Auskunft zu Temperaturen und Unwettern und sieht zudem im neuen Design besonders stylisch aus.



Digitale Wetterstation mit vielen Extras



Die neue, zweite Generation der WLAN-Wetterstation wetteronline home hilft Reiterinnen und Reitern mit vielen nützlichen Informationen, ihren Ausflug zu Pferde wettergerecht zu planen. Ihre Daten bezieht die Wetterstation direkt von WetterOnline, Deutschlands größtem Internetanbieter für Wetterinformationen. Das smarte Gadget hat ein hochwertiges, blickwinkelstabiles 10,1 Zoll großes IPS-Display und lässt sich bequem per Touchscreen bedienen. Einmal mit dem WLAN verbunden, gibt wetteronline home Auskunft zu der aktuellen Wetterlage sowie deren stündlicher Entwicklung im Verlauf des Tages, dem Wetter-Trend der nächsten 14 Tage und warnt vor drohenden Unwettern. Auch das aktuelle Datum, der Wochentag und die Uhrzeit lassen sich einfach auf einen Blick von dem HD-Display ablesen.



German Innovation Award 2020 für edles Design



Ein Blickfang der Wetterstation ist die große, hoch aufgelöste Wetterradarkarte. Sie stellt den Verlauf von Niederschlagsfronten und Wolken im dauerhaften Bewegtbild dar. Kurz angetippt, zeigt das Radar die Wetterentwicklung der nächsten 90 Minuten in einem Zeitraffer an. Durch eine Zoomfunktion kann der gewünschte Bildausschnitt der Wetterkarte eingestellt werden. Das schmale, moderne Gehäuse der Wetterstation ist in einem edlen Weißton gehalten und verfügt über eine vollflächige Glasfront. Für ihr zeitloses Design in Kombination mit ihren vielfältigen Funktionen wurde wetteronline home mit dem German Innovation Award 2020 in Gold in der Kategorie „Entertainment Electronics“ ausgezeichnet.



Die Funktionen im Detail: Von Luftdruck bis Pollenflugindex



Sobald sich wetteronline home mit dem WLAN verbindet, findet die Wetterstation automatisch ihren Standort. Über den Menüpunkt „Mein Ort“ kann aber auch auf Wunsch das Wetter eines jeden beliebigen Standorts in Europa ausgewählt und über die Zoomfunktion des WetterRadars das Wettergeschehen auf der ganzen Welt betrachtet werden. Die Station ist für den Dauerbetrieb konzipiert. Ihre Betriebszeit können Nutzerinnen und Nutzer aber auch individuell festlegen.



Über den Menüpunkt „Wetterdaten“ lassen sich zudem zahlreiche Zusatzinformationen auswählen, die an der rechten Seite des Bildschirms erscheinen. Ob Angaben zum UV-Index, zum Pollenflug, zur Windrichtung und -geschwindigkeit, zum Luftdruck, zur relativen Luftfeuchtigkeit, zum Sonnenaufgang und -untergang, zur aktuellen Mondphase sowie zur gefühlten Temperatur – wetteronline home lässt sich den individuellen Wünschen einfach anpassen.

Mehr Informationen zur Wetterstation von WetterOnline gibt es online unter www.wetteronline.de/home. Weitere Themen rund ums Wetter finden Interessierte in den Pressemeldungen von WetterOnline.

WetterOnline wurde 1996 von Inhaber und Geschäftsführer Dr. Joachim Klaßen in Bonn gegründet und ist heute der größte Internetanbieter für Wetterinformationen in Deutschland. Ein Team von über 140 Expertinnen und Experten arbeitet mit hochwertiger Technik an Wetterprognosen für die ganze Welt. Neben weltweiten Vorhersagen gehören redaktionelle Berichte, eigene Apps und digitale Hardware zum Angebot. Die WetterOnline App ist in über 30 Ländern vertreten. Sie warnt aktiv vor drohenden Unwettern. Das weltweit verfügbare WetterRadar kann über die Webseite www.wetteronline.de, über die Apps und über die Wetterstation wetteronline home abgerufen werden.



