Debütanten vor großem Publikum Trakehner Hengstschau 2019

Prämienhengst Kwahu, der dreijährige Sohn des Starvererbers Millennium, wird zur 21. Trakehner Hengstschau in Münster-Handorf erwartet. (Foto: Stefan Lafrentz)

Am 10. Februar um 11.00 Uhr ruft die große Trakehner Hengstschau 2019 ins Westfälische Pferdezentrum Münster-Handorf.



(Münster-Handorf) Mit Spannung erwartet werden die Auftritte einiger Hengste des Körjahrgangs 2018 wie auch die Debüts mehrerer Trakehner Hengste, die nach sportlichem Einsatz in die Zucht zurückkehren. Traditionell bietet dieser Sonntag auch Gelegenheit, zahlreiche bewährte Vererber unter dem Sattel wie auch in der Box in Augenschein zu nehmen und das persönliche Gespräch mit den Hengsthaltern zu suchen.



Für die Züchter aus ganz Deutschland ist die Hengstschau, die seit 21 Jahren vom Trakehner Zuchtbezirk Westfalen organisiert wird, ein wichtiger Tag: Hier kann man die Väter künftiger Fohlen aus nächster Nähe erleben – ein Hauch von Frühling im tiefsten Winter. Denn immer noch gilt: Ganz gleich, wie perfekt die Inszenierung eines Hengstes in den sozialen Netzwerken sein mag, der persönliche Eindruck ist durch nichts zu ersetzen!



Mit ihren knapp drei Jahren die Jüngsten im Rampenlicht werden die 2018 gekörten Hengste Integer, Guildenstern Sol (ex Great Gatsby), Kwahu, Giuliani und Ironic sein. Eine ganze Reihe von Hengsten präsentieren sich erstmals in der Halle des Westfälischen Pferdestammbuchs: der Vollblüter Guradiola xx, der Halbblüter Osiander, die in Polen gezogenen Vererber Negr und Niagara, der im vergangenen Jahr erst aus Weißrussland importierte Schimmelhengst Göteborg, der in den USA vielfach S-Dressur erfolgreiche Ballzauber sowie die Dressuraspiranten Under and Over, Grappa Nero, In Versuchung, Fellini und Sir Easy, ein väterlicher Halbbruder der Mannschaftsweltmeisterin TSF Dalera BB.



Die Hengstschau, die am Sonntag, 10. Februar um 11.00 Uhr beginnt, ist erste große Veranstaltung des Trakehner Verbandes im Jahr 2019 und sie lockt mit gleich drei attraktiven Programmpunkten: Bereits am Samstagnachmittag um 15.00 Uhr beginnt die Trakehner Frühjahrskörung, am Abend um 18.30 Uhr gefolgt von einem Züchterabend mit Fachvortrag und gemeinsamen Buffet. Prof. Dr. Jens Tetens vom Tierzuchtinstitut der Universität Göttingen berichtet über aktuelle Untersuchungsergebnisse und „Die Bedeutung von WFFS für die aktuelle Pferdezucht“. Dieses für alle Züchter brandaktuelle Thema wird ergänzt durch die Ausführungen von Katrin Tosberg, stellvertretende Zuchtleiterin des westfälischen Pferdestammbuches, die über den Umgang eines anderen Reitpferdezuchtverbandes mit diesem Gendefekt berichtet. Im Anschluss bestehen Diskussionsmöglichkeiten für alle Teilnehmer. Am Sonntag beginnt die Dreiecksmusterung der Körkandidaten um 8.30 Uhr, gegen 10.00 Uhr sind die Körergebnisse zu erwarten und um 11.00 folgt als Abschluss und Höhepunkt die 21. Trakehner Hengstschau. Ende der Veranstaltung ist voraussichtlich gegen 15.30 Uhr.



Kartenbestellung zur Hengstschau:

Im Vorverkauf (1. bis 31. Januar 2019) oder an der Tageskasse erhältlich: 10,- Euro bei freier Platzwahl, 15,- Euro Mitte reservierte Plätze. Bestellungen über Gabriele Pothen (Tel.: 0152-55 35 75 58) oder als online Bestellung: www.trakehner-shop.de/tickets, Informationen: pothen@reitanlage-hohe-mark.de



Anmeldung zum Züchterabend:

Neuer Veranstaltungsort ist der Landgasthof Pleister Mühle, Pleistermühlenweg 196 in 48157 Münster, Telefon:0251/13676-0, www.pleistermuehle.de. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, bitten wir um eine verbindliche, telefonische Anmeldung bis Montag, den 4. Februar 2019 unter Tel. 04321-90 27 20 bei Ulrike Gränert. Die Kosten für das Büffet und den Vortrag betragen 30,- Euro/Person und können direkt vor Ort bezahlt werden. Wer nur den Vortag hören möchte, meldet sich bitte ebenfalls an (10,- EUR/Person).

