Der 19. Ball der Pferdefreunde - Das Pferdeland tanzt in den Holstenhallen in Neumünster

Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V



19. Ball der Pferdefreunde

Das Pferdeland tanzt in den Holstenhallen (Neumünster) Immer im Januar wechseln Reiter, Fahren und Voltigierer aus ganz Norddeutschland die Reitklamotten gegen Ballkleid und Smoking ein. Der Ball der Pferdefreunde in den Holstenhallen von Neumünster ist das gesellschaftliche Topereignis und lockt am 20. Januar 2018 tanzfreudige Besucher nach Schleswig-Holstein.



Die Holstenhallen Neumünster verwandeln sich dann in ein riesiges Ball-Areal. Beim 19. Ball der Pferdefreunde gibt es Live-Musik mit Tin Lizzy in Halle 1 und neu dabei ist in Halle 2 die Band Top Union. Eröffnet wird der Ball der Pferdefreunde traditionell vom Vorsitzenden des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein, Dieter Medow, der viele Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen kann. Ab dann regiert der Spaß an der Begegnung, die Feierlaune und die Lust am Tanzen. In fünf Hallen tummeln sich Besucher aus dem gesamten Norden, lassen sich piekfein herausgeputzt fotografieren und erobern die Tanzflächen und Bars des wohl größten gesellschaftlichen Ereignisses.



Karten für den Ball sind schnell Mangelware. Zu bekommen sind Tickets, sogenannte Sattelplatzkarten ohne Sitzplatz am Tisch, im Vorverkauf für 25 Euro pro Person unter www.mervestelle.de. An den Abendkassen kosten die Karten 30 Euro. Lockt tausende Gäste - der Ball der Pferdefreunde in Neumünster. (Foto: ostseefotograf.de) Pressemitteilung vom 10. Januar 2018 Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein. Kontakt: Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V.

Marienstraße 15

23795 Bad Segeberg