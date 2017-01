+++ Pressemeldung

+++ Das Traditionsturnier des Reiterverbandes Münster e.V.: K+K Cup 2017

+++ Der Abend der Züchter beim K+K Cup: Hengst-Gala 2017

Fotoimpressionen der Hengst-Gala in Münster 2016. Foto: Mark Große Feldhaus

Münster, 05.01.2017 – Das Traditionsturnier des Reiterverbandes Münster e.V. vom 11.-15. Januar 2017 steht zum Jahresauftakt vor der Tür: Der K+K Cup in der Halle Münsterland. Von Mittwoch bis Sonntag stehen Dressur-, Spring- und Fahrprüfungen im Mittelpunkt, natürlich mit regionalen Talenten sowie internationalen Stars. Als erstes Highlight wartet bereits am Mittwochabend, bei dem Züchter- und Sportlerherzen vereint werden: Die großartige Hengst-Gala mit der Crème de la Crème - mit Körungssiegern sowie Bundeschampionats- und Weltmeisterschaftsteilnehmer. Präsentiert werden die Hengste von Christian Ahlmann, Judy-Ann Melchior, Hubertus Schmidt und Beatrice Buchwald persönlich.

Mit alt bewährter Tradition öffnet der K+K Cup seine Türen und lädt am Mittwochabend ab 19:00 Uhr zur Hengst-Gala ein. Den Treffpunkt der Züchter wissen die Hengststationen zu schätzen und so haben sich auch in diesem Jahr große Namen in das Programm der Hengstgala schreiben lassen: Von den Hengststationen Tebbel, Holkenbrink und Bonhomme bis hin zum Nordrhein-Westfälischen Landgestüt, sogar das Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen reist nach Münster, ebenso wie das Gestüt Zangersheide aus Lanaken (Belgien).

Gezeigt werden circa 40 große Talente und vielversprechende Vererber aus spring- und dressurbetonten Linien. Über die Hälfte der am Mittwochabend präsentierten Vererber sind Siegerhengste der Körungen, was für die Qualität der Kollektion und der Veranstaltung spricht. Münsters K+K Cup bietet damit eine große Bühne für tolle Hengste und für Züchter ein echtes Schaufenster gerade zu Beginn der Decksaison.

Teilnehmende Stationen im Überblick:

- Deckstation Schockemöhle - Hengststation Holkenbrink

- Dressurleistungszentrum Lodbergen - Hengststation Ligges

- Gestüt Gut Neuenhof - Hengststation Massener Heide

- Gestüt Westfalenhof - Hengststation Rohmann

- Gestüt Zangersheide - Hengststation Rüscher-Konermann

- Hengsthaltung Becks - Hengststation Schult

- Hengststation Bonhomme - Hengststation Tebbel

- Hengststation Haerkötter - Landgestüt NRW

Weitere Informationen und Tickets unter www.kkcup.de

