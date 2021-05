Der Böckmann Master. Die neue Generation des Originals

Foto: Böckmann Fahrzeugwerke GmbH

Perfektes Design für maximalen Komfort. Der neue Master bietet noch mehr Platz, einen holzfreien Aufbau, große Einstiegstüren und eine Sattelkammer, bei der jedes Detail stimmt.

Passend zum 65-jährigen Firmenjubiläum bringen die Böckmann Fahrzeugwerke die neue Generation des beliebten Pferdeanhängers auf den Markt. Der neue Master erscheint in einem modernen Design aus verstärkten Vollpolyester und zeichnet sich durch noch mehr Nutzen-Vorteile aus.

Vor allem überzeugt der Klassiker in neuem Look aber durch sein vergrößertes Platzangebot. Mit einer Innenlänge von 3,56 m, einer Innenbreite von 1,65 m und einer Innenhöhe von 2,35 m bietet er mehr Platz für Pferd und Reiter. Extra hohe und größere Türen, die hohen Seitenwände (1,70 m) und die Sattelkiste mit zusätzlicher Innentür machen das Modell zu einer Klasse für sich.

Das Design der neuen Sattelkammer sorgt für maximalen Nutzen. Neben dem möglichen Zugang von innen und außen, bietet die durchdachte Raumaufteilung viel Stauraum für das Equipment. Die Sattelhalter sind in der Höhe horizontal und vertikal verstell- sowie ausziehbar und erleichtern somit das Herausholen und Verstauen des Sattels. Der eingebaute Gertenhalter, die großen Trensenhaken und der Padhalter sorgen nicht nur für Ordnung in der Sattelkammer, sondern auch dafür, dass alles während der Fahrt an seinem Platz bleibt. Zusätzlich zu den Trensenhaken, Sattel-, Pad- und Gertenhalter enthält die mit LED-Licht versehene Sattelkammer ein umfangreiches Zubehörpaket mit Besen, Schaufel, Futtertröge, Türnetz, Spiegel und einen Klapphocker.

Serienmäßig hat der neue Master einiges zu bieten. Zur Grundausstattung gehören neben dem Qualitäts-Aluminiumboden auch das World-Class Fahrwerk „WCFplus“ für herausragenden Fahrkomfort nach Automobilstandard. Das blaue LED-Transportlicht, welches einfach von weiß auf blau geschaltet werden kann, sorgt für eine beruhigende Atmosphäre während der Fahrt. Der Trittschutz, die Seitenpolsterung und das Multi Safe System (MSS) zur Notauslösung der gepolsterten Boxenstangen sorgen zudem für einen sichereren Transport der Pferde.

Wenn trotz der umfangreichen Serienausstattung noch ein Wunsch offen bleibt, kann dieser über die zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel der Mittelpfostentrennwand oder dem Fohlengitter, erfüllt werden.

Das einzigartige Raumangebot des Masters sorgt für absolute Bewegungsfreiheit, ohne auf Komfort- und Sicherheitsfeatures zu verzichten.

KBL-Werbeservice im Auftrag von

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH