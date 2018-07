Der BUNTE Chiemsee Cup - Dynamik, Spannung und Glamour auf Gut Ising!

Copyright_Goran Nitschke_Brauerphotos

Dynamik, Spannung und Glamour auf Gut Ising:

Der BUNTE Chiemsee Cup

Gut Ising/Chieming (w&p) 22. Juli 2018 – Polo und Prominenz am Chiemsee: Auf Gut Ising hat an diesem Wochenende vom 21. bis 22. Juli 2018 der erste BUNTE Chiemsee Cup stattgefunden. Das Poloturnier wurde in Kooperation mit dem Chiemsee Polo Club Gut Ising e.V., Hotel Gut Ising und dem People-Magazin BUNTE veranstaltet. Über das gesamte Sommerwochenende traten Amateure und Profis verschiedener Klassen in einem Medium Goal Turnier an. Hotel Gut Ising empfing nicht nur Polo- und Reitsportler, sondern auch zahlreiche prominente Gäste in einem von Deutschlands größten Polozentren – Kinderprogramm inklusive. Fazit: Polosport für jedermann, Star-Feeling und herrliche Stimmung trotz Regen.

Sechs Mannschaften bestehend aus 24 Amateuren und Profis sind mit über 100 Pferden an den Start gegangen. Im BUNTE-Team spielte unter anderem Schauspieler und Bambi-Preisträger Heino Ferch, der am Samstag ein spektakuläres Tor für die Mannschaft erzielte. Mit am Start für Team Gut Ising war Deutschlands beste Polospielerin und Vorsitzende des Chiemsee Polo Club Gut Ising e.V. Eva Brühl. Die Spiele begannen bereits am Freitag und endeten Sonntagnachmittag mit einem Sieg für Team Gut Ising, gefolgt von Team Kölln und Ketterle. Platz vier belegte Team IGT. Den fünften und sechsten Platz machten die Teams Scavi & Ray sowie BUNTE.

Dass das BUNTE Team den letzten Platz belegt hat, minderte die Begeisterung des Partners nicht: „Kein Sport vereint Dynamik, Eleganz und Glamour so perfekt wie Polo. Die Society ist nicht nur Teil des Spiels, sie trifft sich auch am Spielfeld“, sagt Robert Pölzer, Chefredakteur von BUNTE. „Ich freue mich sehr, dass Bunte bei solch einem faszinierenden Ereignis als Veranstalter mit eigenem Team dabei war.“

Trotz Regen konnte die Stimmung auf Gut Ising nicht besser sein. Stargäste wie Model Gitta Saxx, Schauspielerin Nina Bott, Moderatorin Birgit Lechtermann oder die Schlagerstars Marianne und Michael Hartl schafften es eine ganz besondere Atmosphäre aufkommen zu lassen – ein bisschen wie Ascot in Bayern. Bei köstlichen Getränken an der Scavi & Ray Bar und feinem Essen aus der Isinger Küche schauten alle gespannt den von Alexander Schwarz moderierten Spielen zu. Mit viel Charme und Witz führte der selbst erfolgreiche Polospieler durch die Turniere und brachte den vermeintlich elitären Sport dem Publikum nahe.

„Wir freuen uns sehr über den herausragenden Erfolg des ersten BUNTE Chiemsee Cups bei uns auf Gut Ising. Es war mir eine große Freude, nicht nur Reitsportbegeisterte begrüßt zu haben und Polo auch als gesellschaftliches Highlight auf Gut Ising einmal mehr etabliert zu haben“ sagt Christoph Leinberger, General Manager von Hotel Gut Ising und ergänzt: „Ein besonderer Dank meinerseits gilt hier an erster Stelle unserem tollen Team auf Gut Ising, den Partnern, die uns tatkräftig unterstützt haben, sowie dem People Magazin BUNTE, die diesen Event erst möglich gemacht haben. Ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit und auf viele weitere Highlight-Events auf Gut Ising.“

Im Anschluss an die Spiele am Samstagabend fand die BUNTE Players‘ Night statt. Geladene Gäste, Polo Spieler und Prominente feierten hier in ausgelassener Stimmung.

Unterstützt wurde der BUNTE Chiemsee Cup neben dem Kooperationspartner BUNTE und dem Ausrichter Hotel Gut Ising von den Teamsponsoren Ketterle Car Group, Scavi & Ray, LGT und Kölln. Offizieller Ausstatter des Turniers war La Martina. Die Bayern Tourismus Marketing GmbH war Partner am Polofeld und ergänzte das Rahmenprogramm, welches unter anderem eine Hüpfburg und Kinderschminken bot.

Über Gut Ising

Das 170 Hektar große Gut Ising liegt malerisch am Chiemsee mit Blick auf das Alpenpanorama. Mit einer Tradition von historischer Dimension, die auf das altrömische Staatsgut USINGA zurückgeht, ist Gut Ising Visitenkarte bayerischer Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Mit seinem Gebäude-Ensemble und seinem einzigartigen Angebot an Freizeitmöglichkeiten erfüllt das sich im Besitz der Familie Magalow befindliche Gut höchste Ansprüche. Gut Ising gilt weit über die Grenzen Deutschlands hinaus als Eldorado für Reiter und Polospieler. Betrieben wird die dort ansässige Poloschule El Condor von dem argentinischen Profi Carlito Velazquez. Spezielle Schnupperkurse für Damen- und Herrenteams oder auch als Gruppe werden hier angeboten. Das Gut verfügt zudem über einen eigenen Golfplatz und bietet den Gästen Outdoor- und Indoor-Tennisanlagen. Wandern, Rad- oder Ballonfahren sowie Segeln runden das sportliche Programm ab. Kulinarisch werden Gäste im Restaurant „Goldener Pflug“ mit traditioneller, gehobener Gutsküche verwöhnt. Chefkoch Gunnar Huhn kreiert im Gourmetrestaurant USINGA gehobene Alpenkulinarik und das „Il Cavallo“ bereitet Besuchern italienische Momente am Chiemsee. Gut Ising hat sich einen Namen mit Kulturveranstaltungen gemacht und zählt mit dem neuen exklusiven „Gut Ising Spa & Wellness“ zu den Top-Adressen des Landes. Ideale Voraussetzungen bietet Gut Ising zudem für Tagungen, Hochzeiten und Familienfeiern. Weitere Informationen: www.gut-ising.de

Über BUNTE

BUNTE ist mit 4,6 Millionen Lesern und einer Auflage von knapp 500.000 Exemplaren das erfolgreichste deutsche People-Magazin. BUNTE steht für journalistische Qualität und Innovationskraft. BUNTE ist auf allen medialen Kanälen und gängigen Portalen aktiv. So ist BUNTE.de mit knapp mehr als acht Millionen Unique Usern das meistbesuchte deutschsprachige People-Portal. Auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. ist BUNTE stets mit seinen Usern in Kontakt.

