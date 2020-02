Der Greenland-Ranch Newsletter Februar 2020 mit VFD ARPO Geländerittführerkurs

­

Neue aus der Reitschule

Die ersten Ferien 2020 sind schon geplant - in den Winterferien hatten die Kinder wieder viel Spaß bei uns. Aber es geht spannend weiter - in den Osterferien gibt es wieder die Möglichkeit der Juniorprüfung, in den Sommerferien gibt es Camps und Tagesprogramme und auch in der Regel haben wir viel vor. Für Ostern und Sommer haben wir Anmeldeformulare Informationen - ihr findet alles hier:



http://www.greenland-ranch.de/termine-1.html



Ein paar freie Plätzehaben wir aktuell noch.



Ab 16.März 2020 gestartet unser neues Projekt: Fit für die Vorschule mit den Ponys - für die Kinder von 4 Jahren bis zur Einschulung haben wir ein ganz tolles Konzept entwickelt, in dem wir spielerisch Fit für die Vorschule werden. In 10 festen Terminen Verwirklichung und Erfahrung wir Engelehnt ab allgemeiner Bildungsplan ganz viel Neues Neues mit den Ponys.





Unser Neues Semester begann ab dieser Woche. Bei den Ponyfreunden haben wir aktuell Dienstag und Donnerstag noch freie Kapazitäten. Wer auch noch einsteigen muss, kann das gerne tun.

